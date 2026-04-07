martes 7  de  abril 2026
JUSTICIA

Acusada de la muerte de Matthew Perry comparece ante Tribunal

Jasveen Sangha se declaró culpable el 18 de agosto de cinco cargos por la distribución de la droga que acabó con la vida del actor el 28 de octubre de 2023

En esta imagen del 14 de abril de 2009, el actor Matthew Perry arriba al estreno en Los Ángeles de la película 17 Again.

En esta imagen del 14 de abril de 2009, el actor Matthew Perry arriba al estreno en Los Ángeles de la película 17 Again.

AFP/ Gabriel Bouys, Archivo

LOS ÁNGELES.- Jasveen Sangha, conocida como la Reina de la Ketamina, comparecerá este miércoles ante un tribunal de Los Ángeles, en California (EE.UU.), para recibir su sentencia como principal acusada de la muerte de la estrella de Friends Matthew Perry, en octubre de 2023.

La Reina de la Ketamina enfrenta una pena máxima de veinte años de prisión por el cargo de almacenar drogas en su vivienda, otra de hasta diez años de cárcel por cada cargo de distribución de ketamina y una más de hasta 15 años de privación de la libertad por la distribución de esta droga con resultado de muerte.

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En un acuerdo con las autoridades de Los Ángeles, Sangha de 42 años, se declaró culpable el pasado 18 de agosto de cinco cargos por la distribución de la droga que acabó con la vida del actor estadounidense el 28 de octubre de 2023: tres por distribución de ketamina, uno por distribución de ketamina con resultado de muerte o lesiones corporales graves y otro más por almacenar y empaquetar drogas en su vivienda en Los Ángeles.

La sentencia contra Sangha será la segunda de los cinco acusados por la muerte de la estrella de Friends, tras la condena a 30 meses de prisión impuesta a Salvador Plasencia, el médico que se declaró culpable de facilitar ketamina a Perry.

Muerte de Perry

Las autoridades relataron que Perry obtuvo la ketamina que terminó con su vida de manos de Sangha, que la jeringuilla la proporcionó Plasencia y que Kenneth Iwamasa, en calidad de asistente personal, inyectó la droga al actor el día de su muerte, el 28 de octubre de 2023, mientras que los otros dos acusados, Mark Chavez y Erik Fleming, formaron parte del entramado.

En su acusación, los fiscales federales aseguraron que los cinco implicados aprovecharon los problemas de adicción de Perry para sacar rédito económico de la estrella de Friends.

El intérprete, celebrado por su personaje de Chandler Bing, había hablado públicamente de su lucha contra las adicciones en su libro de memorias Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing: A Memoir (2022).

FUENTE: EFE

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