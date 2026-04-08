miércoles 8  de  abril 2026
FAMOSOS

Stephanie Cayo publica imágenes de su cumpleaños junto a Alejandro Sanz

La respuesta de los usuarios ante estas muestras de afecto ha sido inmediata y predominantemente positiva

Alejandro Sanz asiste a los Premios Latin Billboard 2024 en The Mediapro Studio el 17 de octubre de 2024 en Medley, Florida.

Alejandro Sanz asiste a los Premios Latin Billboard 2024 en The Mediapro Studio el 17 de octubre de 2024 en Medley, Florida.

AFP/Jason Koerner/Vía Getty Images
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Tras una primera publicación realizada por el intérprete español hace unos días, la actriz peruana correspondió el gesto mediante la difusión de nuevas imágenes donde se les observa en una actitud notablemente afectuosa.

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Cayo utilizó su perfil oficial para documentar los festejos relacionados con su trigésimo octavo cumpleaños en un evento que congregó a su círculo íntimo de amistades y familiares. La publicación fue encabezada únicamente por los símbolos de un pastel y un corazón blanco, pero el contenido visual adquirió mayor relevancia al incluir fotografías junto al intérprete de Amiga Mía.

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En las imágenes se distingue a Sanz acompañando a la actriz durante el tradicional acto de apagar las velas y destaca una captura en particular que sugiere un beso entre ambos pese a que el encuadre de la toma finaliza a la altura de sus rostros.

La respuesta de los usuarios ante estas muestras de afecto ha sido inmediata y predominantemente positiva a través de diversos comentarios en la sección de interacciones.

Entre las reacciones más destacadas de sus seguidores se encuentran expresiones como "¡El mensaje que vine a buscar!" junto a otras manifestaciones de entusiasmo tales como Muero de amor o Me encantan.

Asimismo, gran parte del público ha manifestado su apoyo a la pareja con peticiones directas para que "Elijan estar juntos para siempre" en esta nueva etapa de sus vidas personales.

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