Acusan al diseñador Alexander Wang de agresión sexual

"De pronto, me abrió la cremallera del pantalón, metió su mano y comenzó a agarrar mi pene en frente de un grupo de personas", dijo. "Me quedé completamente congelado".

Contactada por la AFP, la casa Alexander Wang no respondió de inmediato.

Por otro lado, la abogada Lisa Bloom, especializada en casos de acoso y agresión sexual, indicó a AFP que está representando a 11 hombres que dicen ser víctimas del modista de 37 años, confirmando una información de The New York Times.

Bloom precisó que no ha presentado a tribunales ninguno de esos casos, aunque no lo descarta.

En diciembre, un modelo británico, Owen Mooney, acusó a Alexander Wang de tocamientos en una discoteca en enero de 2017.

La modelo trans Gia Garison dijo a principios de enero al periódico británico The Guardian, que un incidente similar le había ocurrido a ella en febrero de 2017.

El modista reaccionó entonces calificando las acusaciones de "mentiras".

"Nunca he tenido la atroz conducta descrita y nunca me comportaría de la manera en que se me acusa", dijo.

Alexander Wang, que presentó su primer desfile a los 23 años, es considerado un pionero de la integración de la ropa deportiva con el "prêt-à-porter" de alta gama.

Tras el surgimiento del movimiento #MeToo en 2017, varias personalidades del mundo de la moda han sido señaladas de acoso o agresión sexual.

Pero hasta ahora se trataba principalmente de fotógrafos, como Terry Richardson, Bruce Weber o Mario Testino, quienes han salido de la industria luego de acusaciones similares.

En junio de 2018, el cofundador de la marca Guess, Paul Marciano, renunció a sus funciones como presidente de la casa de moda tras haber sido acusado de acoso y agresión sexual.