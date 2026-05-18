lunes 18  de  mayo 2026
CINE

Superproducción surcoreana "Hope" toma el relevo de Hollywood en Cannes

Bajo una lluvia de disparos y fluidos extraterrestres, Hope retrata a unas autoridades locales completamente desbordadas, en una ciudad posapocalíptica

Una foto muestra el logo del festival durante la conferencia de prensa para anunciar la selección oficial de la 78ª edición del Festival de Cine de Cannes, en el cine UGC Montparnasse de París, el 10 de abril de 2025.

Una foto muestra el logo del festival durante la conferencia de prensa para anunciar la selección oficial de la 78ª edición del Festival de Cine de Cannes, en el cine UGC Montparnasse de París, el 10 de abril de 2025.

AFP/Bertrand Guay

CANNES.- Ante la ausencia de Hollywood en el 79º Festival de Cannes, Corea del Sur asumió el protagonismo con Hope, una ambiciosa superproducción que combina monstruos, acción y humor irreverente, y que aspira a la Palma de Oro.

Durante 2 horas y 40 minutos de tralíneas vertiginosas y persecuciones, la película sumerge al espectador en un pequeño pueblo ficticio cercano a la zona desmilitarizada entre las dos Coreas, donde una misteriosa criatura siembra el caos, una mezcla entre una gorgona y Avatar.

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Hope combina géneros (western, comedia, terror y ciencia ficción) y se da incluso el lujo de volver totalmente irreconocibles a las dos estrellas de Hollywood que figuran en el reparto (Alicia Vikander y Michael Fassbender) para otorgar el papel principal a los surcoreanos Hwang Jung-min y Hoyeon (El juego del calamar).

Bajo una lluvia de disparos y fluidos extraterrestres, Hope retrata a unas autoridades locales completamente desbordadas, en una ciudad con apariencia posapocalíptica.

Superproducción

Al escribir el guion, el director Na Hong Jin confesó a la AFP que tenía en mente "las guerras que conocemos actualmente", aunque la película se parece mucho más a un espectáculo frenético que a un manifiesto político.

"Es la película más cara de la historia del cine coreano", añadió el cineasta, que llamó la atención en 2010 con The Yellow Sea y seis años después con El extraño.

"Requirió un presupuesto muy importante debido a los efectos especiales, el diseño y los actores", subrayó.

El presupuesto, de unos 30 millones de dólares, refleja el auge de la industria cinematográfica surcoreana, que dio origen a Parásitos, Palma de Oro de 2019, y al éxito mundial de El juego del calamar en Netflix.

Otra señal de que los tiempos cambian es que el jurado del Festival de Cannes está presidido este año por el cineasta surcoreano Park Chan-wook, quien se alegraba la semana pasada de que su país se hubiera convertido en "un polo central del cine mundial".

"Eso me hace pensar en muchos de mis predecesores, que eran fantásticos pero no tuvieron la oportunidad de ser reconocidos a nivel mundial", dijo.

FUENTE: AFP

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