lunes 18  de  mayo 2026
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Ordenan pagar a Shakira 55 millones de euros al ser absuelta de fraude fiscal

La cantante ha tenido varios enfrentamientos con Hacienda en España y otros casos fiscales en los que se vio implicada se resolvieron en 2024

Shakira actúa un concierto de la gira Las mujeres ya no lloran, en Bogotá.&nbsp;

Shakira actúa un concierto de la gira "Las mujeres ya no lloran", en Bogotá. 

AFP

MADRID.- La justicia española ordenó a Hacienda que devuelva a la cantante Shakira más de 55 millones de euros (más de 64 millones de dólares), tras anular una sanción correspondiente al ejercicio de 2011, según un documento judicial consultado el lunes por la AFP.

El tribunal de la Audiencia Nacional, la jurisdicción especializada en asuntos financieros complejos, ordenó a mediados de abril "la anulación de la liquidación practicada y la consiguiente devolución de las cantidades ingresadas como consecuencia de la misma, más los intereses legales", respecto al ejercicio de 2011.

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La suma total que habrá que reembolsar a la estrella mundial superará los 55 millones de euros, según el documento.

Esta engloba el impuesto sobre la renta (que suma más de 24 millones), la multa impuesta en su momento por infracción "muy grave" (casi 25 millones de euros), el impuesto sobre el patrimonio de 2011 (2,6 millones) y la multa correspondiente a este último (2,7 millones). A esta suma deberán añadirse los intereses.

La cantante ha tenido varios enfrentamientos con Hacienda en España y otros casos fiscales en los que se vio implicada se resolvieron en 2024.

183 días

El centro de estos conflictos tiene que ver con la residencia fiscal de la artista, que en 2011 inició una relación con el entonces jugador del FC Barcelona, Gerard Piqué, pero que en aquella época no dejaba de desplazarse por todo el mundo debido a su carrera.

Shakira siempre ha afirmado que se estableció de manera permanente en Barcelona a finales de 2014, antes de trasladar en 2015 su residencia fiscal de las Bahamas a España, justo antes del nacimiento de su segundo hijo.

Pero el fisco español no lo veía de la misma manera y la acusaba de no haber pagado sus impuestos en España en 2012, 2013 y 2014, pese a haber residido esos años más de 183 días al año en el país, umbral a partir del cual una persona es considerada residente fiscal.

"La Administración no ha demostrado que la demandante hubiera permanecido en España (...) más de 183 días", se lee en esta resolución del 15 de abril, que precisa que "da igual que Bahamas fuera o no un paraíso fiscal en 2011".

La cantante llegó en 2023 a un acuerdo de última hora con la fiscalía, y evitó así un juicio que prometía exponer su vida privada.

Hacienda también había iniciado un procedimiento por el año 2018, y la artista tuvo que abonar 6,6 millones de euros de regularización por "irregularidades" en su declaración de la renta de 2018.

Este caso, lleno de giros, incluso inspiró una serie titulada Celeste, protagonizada por una inspectora de Hacienda española que investiga la posible evasión fiscal de una estrella internacional de la música latina.

En septiembre, Shakira actuará en concierto en España por primera vez desde 2018, con seis fechas previstas en Madrid.

FUENTE: AFP

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