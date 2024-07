Adamari López aborda cómo se relaciona con Toni Costa

Con la tempestad que eclipsó el romance en el pasado, ahora ambos se enfocan en mantener una dinámica sana para su hija; además, tratan de mantener un contacto familiar.

"Por lo general nuestras conversaciones se enfocan en nuestra hija. Si en alguna oportunidad tenemos algún tiempito que podemos hablar de algo más preguntamos por la familia, aunque yo en muchas ocasiones hablo con la abuelita de Alaïa. A lo mejor lo que podemos hablar es eso: cómo está tu hermana, cómo están mis hermanos o cosas que han sucedido en la familia. Pero muy por encimita. O sea, nos hablamos por teléfono, nos escribimos, pero suelen ser temas en relación a eso o felicitarnos en el cumpleaños; pero no hay temas mucho más profundos que vayan más allá de los temas de la niña".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Adamari Lopez (@adamarilopez)

Nuevos amores

Adamari enfatizó que no tiene ningún problema con que Costa se abra al amor, así como él tampoco puede tenerlo si ella conoce a una persona.

"Si él sale con alguien, si yo salgo con alguien… esas cosas no nos corresponden", explicó.

Sin embargo, señaló que siempre será una prioridad conocer y compartir con las futuras parejas de ambos, pues cada uno se enfoca en el bienestar de Alaïa y eso amerita saber cuáles son las personas que las rodean. "No quiero decir que estoy ajena a hablar de esos temas porque, aunque es la decisión de cada uno con quién salga, también es bueno, pienso yo, saber con quién está saliendo para saber con quién está tu hija. Todo en relación a la niña".

"Eso no quiere decir que yo mande ni que él mande sobre con quién yo salga o con quién él salga, pero sí saber si él sale con alguien para ver cómo la niña se comporta, cómo la niña piensa, si está preparada, si se lo dijo, si no se lo dijo, cosas normales. Pero todo en relación a la niña, nada en relación a quererse meter en la vida personal el uno del otro".

Sobre darse una nueva oportunidad en el amor aseveró que no es algo que en estos momentos esté buscando, pero no se cierra a la posibilidad de que pueda ocurrir.

"No estoy cerrada al amor, pero no lo estoy buscando tampoco. Estoy contenta y tranquila con lo que está pasando. Sé y tengo claro lo que quiero y lo que visualizo si en algún momento tengo una pareja, pero, te digo, no estoy aferrada a que tiene que pasar ahora. No quiero apurar una cosa. Así como la niña llegó en el tiempo de Dios, pues en el tiempo de Dios vendrá esa pareja así como yo la sueño y la imagino, sabiendo que no hay persona perfecta pero que va como más alineada a la manera de pensar y de ser que tengo".