Adamari López: "Tengo muchísimas razones para ser feliz"

“Estoy súper contenta de que me hayan dado la oportunidad de haber ido a Uruguay a grabar este programa que disfruté muchísimo. Estoy deseosa y enfocada en ver cómo el público lo recibe para saber si hay una próxima temporada”, dijo Adamari López, durante una entrevista vía telefónica que concedió a DIARIO LAS AMÉRICAS.

“En cuanto a un proyecto dramático, ahora mismo no me han dicho nada”, agregó sobre la posibilidad de un cercano regreso a las novelas de la cadena.

Si este año promete para la animadora, el 2023 le dejó un sabor agridulce: por un lado, su salida en abril del programa Hoy Día, de Telemundo, y por otro un nuevo emprendimiento.

“Fue un año muy lindo, en el que comencé trabajando. Y luego, un poquito antes de mediados de año, tuve la sorpresa de salir del programa en el que estuve por 11 años. Y agradezco tanto esa oportunidad que me dieron por todo ese tiempo, pero eso me retó a hacer nuevas cosas y buscar otras oportunidades. Lancé mi línea de accesorios. Quería algo que fuera de la mano con lo que hago pero que, a la misma vez, fuera mío e independiente. Afortunadamente, hoy tengo mis cadenitas y pulseras de la colección Amore. Y tengo muchísima ilusión de que la gente me siga apoyando”, contó.

“Y después vino la grata sorpresa de volver a la televisión con ¿Quién Caerá? Así que el 2023 fue un año repleto de nuevas oportunidades de crecimiento profesional, pero también en el plano personal como mamá”.

Embed View this post on Instagram A post shared by Adamari Lopez (@adamarilopez)

Tras su salida del programa matutino de Telemundo, López ha podido dedicar más tiempo a su hija, algo que su antiguo horario no le permitía.

“He podido compartir más con Alaïa, he estado más presente como mamá. Al no tener la obligación de levantarme a las cuatro de la mañana para ir a trabajar, la puedo llevar al colegio y compartir en actividades que hacen por las mañanas y que antes me perdía. Así que en ese aspecto ha sido de mucho beneficio para que haya más acercamiento, aunque de por sí ya tenemos una relación súper estrecha y llena de amor. Ella entendía la parte del trabajo, pero le hace muy feliz que su mamá esté en sus actividades por las mañanas”, detalló.

La actriz y animadora ha enfrentado una etapa de cambios desde mayo de 2021, cuando se separó del padre de su hija, el bailarín español Toni Costa.

Sobre cómo encaró la ruptura sentimental tras 10 años de relación, comentó:

“Yo soy una mujer de fe y creo que todo ocurre por algo. Siempre se encuentra un aprendizaje en cada una de las etapas que toca vivir. Y lo encuentras si estás pendiente, porque si no la vida te pasa y sigues en un círculo que no conduce a nada. Pero he aprendido que soy fuerte, que cuento con el amor y apoyo de mi familia. Que tengo nuevas oportunidades de mejorar como ser humano, como pareja, como mamá y profesional. Y que tengo muchísimas razones para salir adelante y ser feliz”.

“Hay que saber levantarse de cada caída y buscar cuál es ese aprendizaje para tratar de no repetir patrones que nos lleven a otra caída. Hay que sonreírle a la vida”.

López también superó su divorcio de Luis Fonsi, con quien estuvo casada cuatro años. Tras separarse del cantante boricua en 2010, volvió a encontrar el amor en los brazos de Costa un año después en la pista de Mira quién baila. Y a pesar de los tropiezos amorosos, continúa creyendo en los finales felices.

Embed View this post on Instagram A post shared by Adamari Lopez (@adamarilopez)

“Yo quisiera pensar que sí existen [los amores para toda la vida], así como se tienen relaciones de amistad, de familia, que son para toda la vida, con altibajos, porque se puede seguir adelante, pero para eso se necesita la voluntad de las dos personas. Cuando tienes una relación de pareja, si la otra persona no quiere seguir, no puedes luchar tú sola. También tienes que saber cuándo es el momento de darte tu lugar, de respetarte y buscar otro camino. Pero pienso que sí, que hay relaciones para toda la vida cuando las dos personas quieren y cuando esa pareja vale la pena”, expresó.

Más allá del consejo que en un futuro pudiera darle a su hija sobre este tema, asegura que sus acciones hablan por sí solas.

“Y creo que más que un consejo, estoy predicando con el ejemplo. En el momento en que entendí que mi relación no estaba en el camino que yo creía era el correcto para mí y para mi hija, salí de la relación. Y creo que fue la mejor decisión que pude tomar. Y ese fue el mejor ejemplo que le pude dar a mi hija, porque uno dicta con el ejemplo más que con la palabra”, expuso.

“[Alaïa] y yo hablamos de diferentes cosas, dependiendo de las situaciones que vaya pasando, de gente a nuestro alrededor o de hasta de la misma televisión. Y dependiendo de esos temas, según la edad que tiene, voy abordando lo que es mi manera de pensar y cómo he tomado mis decisiones. Si eso le sirve a ella como ejemplo más adelante, buenísimo. No quiere decir que todas las decisiones que he tomado han sido correctas, pero dentro de mi capacidad y sabiduría estoy tratando de encaminarla por el mejor lugar posible”, agregó.

Asimismo, reiteró la importancia de cuidar la salud física y mental, sobre todo para quienes atraviesan una ruptura sentimental.

“Aunque uno pueda estar bien físicamente, si emocionalmente no está saludable, eso se va a reflejar en algún órgano del cuerpo, por eso es importante prevenir, cuidar de nuestro cuerpo, que es nuestro templo. Y eso incluye la parte emocional”.