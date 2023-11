Adamari López toma con humor su soltería

MIAMI.- En mayo de 2021 Adamari López confirmó su separación del bailarín español Toni Costa, con quien tuvo su hija Alaïa. Tras el anuncio de esta ruptura, a la puertorriqueña no se le ha visto con otra pareja, por lo que -aparentemente- vive su soltería desde hace más de un año tranquila.

"Llegué a la conclusión de que estoy más cerca de conocer un extraterrestre, que el amor de mi vida", dijo Adamari López en un video simulado con una voz argentina.

"Por el camino que voy, creo que es lo que me toca. Levante la mano quién se sienta identificado", agregó la artista de 52 años.

Relación entre Adamari López y Toni Costa

Aunque los motivos de la ruptura entre Adamari López y Toni Costa se llevaron con discreción, la boricua se abrió y expuso recientemente cómo es actualmente su relación con el bailarín español.

Durante una entrevista que concedió a la venezolana Erika de la Vega, en su podcast En defensa propia, López señaló que pese a la separación, ella y Costa mantienen una relación respetuosa y cordial, pues Alaïa siempre los mantendrá unidos.

"Toni y yo siempre vamos a tener una buena relación porque Alaïa nos va a unir toda la vida... no necesariamente tenemos que ser íntimos amigos, pero sí tiene que haber una cordialidad y una buena relación entre él y yo", comentó.

Asimismo, la puertorriqueña reconoció que al hacerse oficial su separación, ella mantuvo una postura muy rígida con el español, y alegó que trató de controlar muchos momentos siempre con el objetivo de que él estuviera presente en la vida de Alaïa.

"Al principio, aunque yo fui la que tomé la decisión, hay coraje, hay dolor y quizás no soy la misma del principio. Siempre he deseado que Alaïa y Toni tengan una relación bonita y que pasen tiempo. Alaïa yo siento que necesita a su papá y se lo disfruta mucho y Toni también pasa un bonito tiempo con ella y le hace bien a los dos. Yo solo quería encontrar -quizás- el poder buscar controlar ciertas cosas, no sé si como mujer queremos siempre tener el control, lo que quería era buscar que ella estuviese bien", recordó.