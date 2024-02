Adaptación de "Naked Gun", con Liam Neeson, se estrena en 2025

Las películas Naked Gun, adaptación de la serie de televisión Police Squad!, fueron grandes éxitos de la comedia. Se estrenaron en un periodo de seis años: The Naked Gun: From the Files of Police Squad (1988), The Naked Gun 2 1/2: The Smell of Fear (1991) y Naked Gun 33 1/3: The Final Insult (1994).

Nielsen falleció en 2010 a los 84 años. Antes de darle vida al teniente Drebin, Nielsen había sido actor dramático durante casi toda su carrera.

“Poco a poco me fui haciendo a la idea de que durante los últimos 35 años me eligieron para los papeles equivocados”, dijo Nielsen en alguna ocasión. "Y finalmente estoy haciendo lo que realmente quería hacer”.

FUENTE: AP