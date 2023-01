Admiradora de Bad Bunny piensa tomar acciones legales

Según la revista People, periodista Alex Rodríguez presentó una entrevista en la que Aquiles, fuente y testigo del suceso, comentó que la admiradora no busca una compensación económica sino una disculpa oficial del cantante.

"Ella piensa, a sugerencia de su familia, tomar solamente acción jurídica para una disculpa pública. No creo que vaya más de ahí. Pero, sí están en eso", dijo.

Aquiles también destacó que la joven se encuentra deprimida tras lo ocurrido. "Yo tengo audios de allegados que me han dicho que ella está depresiva y no quiere salir de su habitación".

Asimismo, el testigo aprovechó la oportunidad para comentar cómo ocurrió el incidente.

"Esa noche me encontraba cenando en la Marina de Casa de Campo. Bad Bunny estaba en un área privada, como una terraza privada. De hecho, le tenían puertas con cristal y seguridad. Era un grupo de seis o siete personas. Yo estaba a la mesa contigua de la puerta", comentó el dominicano.

"A eso de las 12:30 a 12:45 de la madrugada, ellos deciden salir. Salieron por el lado equivocado, porque la seguridad le pedía una logística para salir por la parte de atrás, en unos carros que ya tienen cuadrados, pero en la euforia, la salidera, las fotos, ellos decidieron salir por la puerta de 'alante' y ahí fue cuando se encontraron con todas las fans, que ya sabían que estaba allí. Lo seguí, porque andaba con amigos, y las hijas de los amigos que estaban ahí", agregó.

El hombre también alegó que el celular no cayó al agua y confesó que es difícil señalar a un responsable.

"No sabemos a quién culpar, si a la insistencia de los fans, porque él ya venía de cenar. No lo culpo. Si usted hubiera estado ahí, no lo culparía", condenó.

