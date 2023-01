Jorge Celedón busca a fan de Bad Bunny para regalar teléfono

Embed Ayúdenme a encontrar a la chica que #Badbunny le botó el celular al agua, le quiero regalar uno nuevo... — JORGE CELEDON (@Jorgitoceledon) January 4, 2023

Tras el tuit de Jorge Celedón, varios internautas respondieron de manera jocosa y aplaudieron su gesto al punto de que el artista es tendencia en la red social.

Hasta ahora, la publicación cuenta con más cinco millones de reproducciones y más de 49 mil Me gusta.

Jorge Celedón no ha sido el único artista que se ha pronunciado tras el comportamiento de Bad Bunny con la fanática: Eugenio Derbez, Francisca Lachapel, Farruko, entre otros han hablado al respecto.

"Estoy viendo cómo digo lo que estoy pensando... la gente es quien da el poder y la gente es quien lo quita... yo he estado en las peores aglomeraciones, me han puesto el teléfono en la cara... con ustedes mismos (prensa) llegan a ponerme un micrófono en la cara, una cámara que me pega, yo sé que no lo hacen con ganas de molestarme", expresó el comediante y actor Eugenio Derbez a la prensa. "Pero en general yo creo que lo que hizo fue tremendamente mal, aparte no era un momento en el que dijera: 'lo estaban empujando, venía una muchacha junto a él, era una niña'. Yo no creo que haya sido correcto, pero la gente sigue llenando los estadios. La gente que llena los estadios es la que tiene el poder de llenarlo o no y dar el poder y quitarlo; entonces, aplíquenlo", agregó el también productor mexicano, en un clip que transmitió Despierta América.

"Opino lo que la mayoría opina, que estuvo muy mal, claro que sí. Uno no se puede olvidar de que la gente es quien te da la oportunidad de cumplir tus sueños, de tener esa vida maravillosa que tienes... yo pude haber entendido, pero luego cuando pone el tuit ahí fue cuando me perdió totalmente porque no fue con humildad, ni siquiera, no hubo unas disculpas", dijo Francisca Lachapel en el matutino de Univision.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Despierta America (@despiertamerica)

“El que no te bien agarrao' emocional y espiritualmente la sobre aceptación (fama) tuesta, shifla y jo... a los artistas. Los artistas caemos en ese juego creyendo que esa aceptación es real y pa' siempre, por eso muchos terminan en depre o quitándose la vida cuando el público dice fo", escribió el puertorriqueño en su Instagram, de acuerdo con una captura difundida en Hoy día.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Hoy Día (@hoydia)

FUENTE: REDACCIÓN