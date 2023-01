Famosos reaccionan tras comportamiento de Bad Bunny con fan

"Estoy viendo cómo digo lo que estoy pensando... la gente es quien da el poder y la gente es quien lo quita... yo he estado en las peores aglomeraciones, me han puesto el teléfono en la cara... con ustedes mismos (prensa) llegan a ponerme un micrófono en la cara, una cámara que me pega, yo sé que no lo hacen con ganas de molestarme", expresó el comediante y actor Eugenio Derbez a la prensa. "Pero en general yo creo que lo que hizo fue tremendamente mal, aparte no era un momento en el que dijera: 'lo estaban empujando, venía una muchacha junto a él, era una niña'. Yo no creo que haya sido correcto, pero la gente sigue llenando los estadios. La gente que llena los estadios es la que tiene el poder de llenarlo o no y dar el poder y quitarlo; entonces, aplíquenlo", agregó el también productor mexicano, en un clip que transmitió Despierta América.