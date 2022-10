Admiten a Juanes en Salón de la Fama de Compositores Latinos

Durante el segmento dedicado a su admisión, Juanes interpretó una mezcla de sus éxitos Minas Piedras, La vida es un ratico, Es por ti y Volverte a ver, junto con su banda de siempre, coristas y una orquesta extendida.

Luego de un reconocimiento por parte de la directora de operaciones de Warner Chappell, Carianne Marshall, quien presentó su admisión, el cantautor colombiano, ganador de múltiples premios Grammy y Latin Grammy, habló desde el corazón a sus compañeros y colegas de la industria.

Como siempre lo ha hecho, el artista agradeció a sus padres y familiares, que le inculcaron sus convicciones y su amor por la música, a aquellos amigos y compañeros cuya amabilidad y fe en su talento le han servido de apoyo desde sus primeros días y, por supuesto, a Rudy Pérez, Desmond Child y al resto del equipo del LSHOF que hizo posible la noche.

El nuevo miembro del LSHOF habló sobre la vulnerabilidad y el sentimiento de resolución que se experimenta en la creación de una canción imperecedera.

"Lo primero que tengo que decir es que no se puede llegar solo a ninguna parte. Gracias Rudi y Patty por organizar esta noche maravillosa. A ti Delia adorada, por estar siempre conmigo desde el principio de los tiempos. A ti Jesús por la confianza, el apoyo y consejos sabios, a Santaolalla, Kerpel y Sebastian Krys, a mi banda, a Rafa, mi hermano José y todo mi oficina de Camaleón. A mis hijos Luna, Paloma, Dante y, por supuesto, a mi Cecilia adorada por ser luz para mis sombras y cómplice de mi luz. A Colombia adorada, por ser mi eterna inspiración", expresó Juanes.

"Han sido realmente un sinnúmero de personas quienes me han ayudado a llegar hasta este lugar, momento y tiempo y necesitaría toda una gala para mencionarlas… así que espero y confío que sepan quienes son. Incluso cuando ni yo mismo creía en mí, había siempre alguien que me decía: ¡cree en ti!... Empezando por mi adorada madre y mi padre, que nos despertaba cada mañana con su voz afinada, además de mis hermanas y hermanos siempre diciéndome: ¡Dale, sigue intentando! Nunca faltaron… ni faltan, del otro lado otras personas diciendo: “no eres lo suficientemente bueno”, o, como dicen los americanos, “you suck”. Pero siempre ha sido más es fuerte el amor por la música que el temor a ser juzgado. Y el miedo también desaparece cuando presencio algo hermoso: esas letras que nacen de mi imaginación y que tienen rostros y vivencias propias, viajan y transmutan en millones de nuevos seres… y pasan a ser de ustedes, de todos…dejan de ser mías. Y es que ser compositor es de las profesiones más hermosas del mundo, te puedes expresar a través de las palabras, sumándoles, además, ritmo, melodía y armonía, que solo logra la magia pura. Pero al mismo tiempo, y por ser sensible, se sufre más, te desnudas al mundo, te vuelves vulnerable", el artista prosiguió su discurso.

"Ser compositor es pintar los días llenos de sentimientos con los pinceles de la voz y la guitarra, sentado en noches solitarias eternas llenas de angustia por saber si esta, la canción que estoy haciendo ahora, es por la que he estado esperando por tantos años. Me vine a este país hace 24 años y he tenido que pasar por todas. Estar esta noche aquí es realmente importante para mí, primero, porque soy compositor, músico y productor, y ser reconocido por esta comunidad me llena de una inmensa gratitud y felicidad. Y segundo, porque aún sigo y seguiré esperando y trabajando para que esa canción que tanto espero llegue. Siempre llegará. Los amo, Juanes", finalizó.

En el transcurso del último año, Juanes aumentó su número de premios con su álbum Origen, que fue elogiado por la crítica y recibió un Grammy y un Latin Grammy. Esta colección curada, con la que el artista regresa a sus raíces en el rock, reinventa algunas de las canciones y artistas más importantes que dieron forma a la visión musical de Juanes en los inicios de su carrera y eleva su número de premios Grammy y Latin Grammy a 27.

Más recientemente, Juanes trabajó en la elaboración de lanzamientos especiales para celebrar el 20° aniversario de su disco Un Día Normal. La última de estas ediciones especiales se presentó en formato físico (CD/Vinilo/Cassette), y está llena de demos poco conocidos y comentarios personales de Juanes sobre A Dios Le Pido, Es por ti y más. Juanes ha estado en el estudio durante todo el año trabajando en lo que serán sus nuevos sencillos y su próximo disco.