Adriana Cataño celebra mayo honrando la vida y la maternidad

“Celebro la vida y la maternidad disfrutando de los pequeños detalles. Dedicando tiempo de calidad a mi familia, a mi hija y a mis amistades. He aprendido que la vida se trata de momentos, de vivir a plenitud cada instante, y cada despertar. Y en este sentido el sólo hecho de jugar con mi perro y disfrutar de un atardecer o amanecer, aunque suene cliché, es lo que más valoro”, dijo la empresaria, quien recientemente disfrutó de una fiesta privada en A Love Story Winery & Bistro, exclusivo comedor y cigar lounge ubicado en Miami, famoso por sus terrazas y jardines.

Renacer tras tres años de ausencia

Compartiendo de forma mucho más íntima y cercana, Adriana Cataño, retomó la vida pública tras dos años de confinamiento debido a la pandemia, y luego de un año de trabajo en casa a raíz de padecimientos de salud que aún no ha revelado en detalle.

“Estoy disfrutando al máximo de mi carrera porque fueron muchos años trabajando desde casa enfocada en mi marca de cuidado facial y en Somos La Revista. Ahora estoy regresando al ruedo como presentadora invitada de Telemundo y Univision; agradezco mucho tener un lugar en estas televisoras hispanas que han sido parte trascendental de mi carrera en español”, dijo Adriana Cataño, quien actualmente asume proyectos en inglés para el mercado anglosajón, y a quien vemos de forma frecuente como panelista de La mesa caliente, en Telemundo.

“Creo que para las madres y profesionales el reto siempre está en saber reinventarnos a lo largo de los años, sin perder nuestra esencia y nuestra prioridad, que es educar y guiar a nuestros hijos. En mi caso, estoy convencida de que todo es posible con dedicación y fe. Teniendo a la familia y a Dios como motor impulsor", reveló.

"En esta etapa de mi vida me reúno, estrecho lazos y aprendo de otras mujeres que son líderes, madres, y trabajadoras. Mujeres que ayudan a otras mujeres. Ellas me inspiran”, dijo la actriz, quien disfrutó de su cumpleaños con un grupo selecto de amigos entre los que destacaron la actriz venezolana Liliana Rodríguez, la presentadora de Telemundo Mariana Rodríguez, la actriz de Hollywood Arlyn Broche, el estilista de celebridades Emilio Uribe, además de su hija, ejecutivas de televisión y reconocidas publicistas de Miami.

“No celebré mi cumpleaños por tres años. Los primeros dos años a causa de la pandemia, y el año pasado porque no me sentía bien de salud. Así que este 2023 quise que fuera espectacular, y qué mejor lugar que A Love Story Winery & Bistro, con un cake (pastel) espectacular y delicioso de Bocaditos Bakery que causó sensación”, dijo.

Consultada sobre cómo suma años a la vida cargada de vitalidad, nuevos desafíos y mucha belleza, Adriana Cataño reconoció que su secreto mejor guardado es solo uno.

“Tener a Dios en mi corazón, a Jesucristo como centro de mi vida, y no perder nunca la fe. Hay que tener la certeza de que Dios deja que las cosas pasen -o no pasen- para nuestra evolución. La clave es confiar en el plan de Dios y no estresarnos porque eso envejece [risas]. Disfrutar de cada momento, y, por supuesto, dormir bastante. Duermo alrededor de 10 horas y eso ayuda muchísimo, además de una buena alimentación. El cuerpo es un templo y hay que tratarlo como tal”, aconsejó.

CAMILA MENDOZA

@camila_mendoza