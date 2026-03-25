miércoles 25  de  marzo 2026
ENTRETENIMIENTO

Airbnb y Disney ponen en alquiler la icónica casa de "Hannah Montana"

Aunque en la producción original solo se utilizó la fachada de esta propiedad en Malibú para las tomas exteriores, Airbnb ha transformado el interior

La cantante y compositora estadounidense Miley Cyrus asiste al estreno mundial del especial del 20.º aniversario de Hannah Montana de Disney+ en el teatro El Capitan de Hollywood, California, el 23 de marzo de 2026.&nbsp;

La cantante y compositora estadounidense Miley Cyrus asiste al estreno mundial del especial del 20.º aniversario de "Hannah Montana" de Disney+ en el teatro El Capitan de Hollywood, California, el 23 de marzo de 2026. 

AFP/Valerie Macon

LOS ÁNGELES.- La plataforma Airbnb ha incorporado en su catálogo de inmuebles de alquiler la icónica casa de playa donde supuestamente vivía Hannah Montana en la popular serie homónima, en una colaboración con Disney para celebrar el 20 aniversario su estreno en Disney Channel.

Ubicada frente a las costas de Malibú, en el estado de California (EE.UU.), la casa se empleaba para los planos exteriores de la vivienda donde supuestamente vivía el personaje interpretado por Miley Cyrus y las reservas se abren el próximo 26 de marzo para pasar una noche de entre el 6 al 16 de abril en su interior, con capacidad para hasta cuatro personas por visita.

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"Durante 20 años, han cantado conmigo, soñado en grande y viviendo lo mejor de ambos mundos conmigo. Para celebrarlo, los invito al lugar donde todo comenzó: ¡mi casa de playa en Malibú!", reza el anuncio de la plataforma, que se presenta como si lo hubiera escrito la propia Hannah Montana.

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El alojamiento

El apartamento cuenta con cocina equipada, bañera de hidromasaje, aparcamiento para tres coches y gimnasio, entre otros.

Aunque en la producción original de Disney Channel solo se utilizó la fachada de esta propiedad en Malibú para las tomas exteriores, Airbnb ha transformado el interior para que los huéspedes se sientan dentro del set de rodaje, con detalles como el futurista armario de Hannah Montana, paredes decoradas con discos de oro, guitarras y fotografías de la serie o las puertas con la inscripción "HM".

"Pasa la noche donde creé algunos de mis mayores éxitos, me reí a carcajadas con mis mejores amigas y diseñé mis vestuarios más icónicos", agrega la descripción.

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El anuncio forma parte de una colaboración con Disney a raíz del especial por el 20º aniversario de la serie de televisión Hannah Montana, que se estrenó ayer en Disney+ y Hulu.

En este especial de una hora, la estrella Miley Cyrus recorre los archivos de la factoría Disney hasta regresar a la icónica casa de la familia Stewart. El set original se transforma en una sala íntima donde, junto a la comunicadora Alex Cooper, la artista repasa los hitos de una serie que marcó a una generación.

FUENTE: EFE

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