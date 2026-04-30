jueves 30  de  abril 2026
CRIMEN ORGANIZADO

ONU y Airbnb lanzan herramientas contra la trata de personas en México en el Mundial 2026

Las herramientas ayudan a anfitriones y viajeros a identificar riesgos para promover espacios más seguros

La alinaza de&nbsp; Airbnb y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito incluye capacitación y sensibilización para tratar este tipo de delito (ONU/México)

La alinaza de  Airbnb y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito incluye capacitación y sensibilización para tratar este tipo de delito (ONU/México)

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CIUDAD DE MÉXICO. La plataforma de hospedaje Airbnb y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) lanzaron este jueves un paquete de herramientas, dirigido tanto a anfitriones como a viajeros, para prevenir la trata de personas en el turismo que se avecina en México por el Mundial de Fútbol 2026.

La iniciativa forma parte de una estrategia conjunta de prevención y sensibilización ante eventos como la Copa Mundial de la FIFA 2026. La alianza brindará herramientas prácticas a anfitriones y viajeros para identificar señales de alerta y reportar posibles riesgos.

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Entre estas, se encuentran un 'Manual del Buen Anfitrión' para detectar señales de alerta y actuar, un 'Manual del Buen Visitante' para fomentar conductas responsables, y una serie de cápsulas informativas sobre la trata, cómo identificarla y reportarla.

Las herramientas están enfocadas en la identificación temprana y denuncia de posibles casos, y forman parte de una estrategia integral que incluye capacitación, campañas de sensibilización y coordinación con autoridades, alineada con la iniciativa global Corazón Azul de la UNODC.

La iniciativa fue presentada en el 'Foro Alto Nivel vs la Trata en el Mundial 2026', con participación de gobierno, sector privado y sociedad civil, en el que se destacó que eventos masivos como el Mundial 2026 pueden incrementar los riesgos de explotación.

"Iniciativas como esta alianza permiten acercar información, fortalecer capacidades y generar conciencia en sectores clave como el turismo, especialmente en contextos de alta afluencia de personas", afirmó Nayely Sánchez, titular de programas de UNODC. "Iniciativas como esta alianza permiten acercar información, fortalecer capacidades y generar conciencia en sectores clave como el turismo, especialmente en contextos de alta afluencia de personas", afirmó Nayely Sánchez, titular de programas de UNODC.

Por su parte, Jorge Balderrama, director regional de Asuntos Públicos en Airbnb, resaltó el valor de estas herramientas que "ayudan a anfitriones y huéspedes a identificar posibles riesgos y actuar de manera informada, para contribuir a promover entornos más seguros para visitantes y comunidades".

Estudios de la ONU señalan que la violencia contra menores y mujeres suele aumentar hasta un 30 % en torneos deportivos de la envergadura del Mundial de Fútbol.

El Gobierno mexicano estima la llegada de más de 5,5 millones de turistas internacionales al país en el marco del Mundial 2026, que México organiza con Estados Unidos y Canadá, del 11 de junio al 19 de julio.

En la capital, que recibirá el partido inaugural entre México y Sudáfrica, las autoridades proyectan la llegada de cerca de 5 millones de personas durante todo el torneo.

Por su parte, Airbnb estima una derrama adicional de 345 millones de dólares durante los 39 días del Mundial y la generación de 13.000 empleos adicionales en la Ciudad de México vinculados a la actividad en su plataforma, según un estudio elaborado con Deloitte.

Delito en aumento

El delito de trata de personas en México va en aumento. En 2025, subió 45% con más de 1.150 casos registrados con 100 víctimas al mes, de acuerdo a lo reseñado por el diario El Universal, el 5 de febrero de este año.

Se agrega que expertos advierten que la cifra real puede ser mucho mayor por la “cifra negra”.

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FUENTE: Con información de EFE y El Universal.

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