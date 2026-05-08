El dúo Maca & Gero presentan el EP "Lo que queda en el aire"

MIAMI.- Los artistas bogotanos Maca & Gero presentan su EP Lo que queda en el aire, un proyecto cargado de emotividad en el que con cada canción van narrando una historia de principio a fin.

Con un concepto minimalista y cinematográfico, los artistas buscan contar su historia a través de lo invisible y lo emocional, explorando los vacíos y el silencio que transmiten los espacios donde se desarrollan los videos de cada canción que compone este proyecto.

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"Es la forma en que la luz y el silencio guardan la memoria de lo que ocurrió entre dos personas. No vemos acciones ni escenas obvias; vemos la atmósfera que queda después de cada momento: el calor suave del coqueteo, la calma del amor, la tensión suspendida de la duda, el frío de la distancia y el vacío casi quieto de la ruptura", manifestaron en un comunicado de prensa.

Sencillo promocional

El focus objetivo del EP es Cada 12 horas, una canción romántica y escrita de la mano del colectivo Majestik, un grupo de productores y compositores conformado por Los Jaycobz e Ily Wonder.

El video de esta pieza fue producido y dirigido por el equipo de Dream Valley, y grabado en Loft 70, lugar donde cobra vida Lo que queda en el aire.

En esta canción exploran la fusión de bachata y pop, la cual refleja el cambio que están experimentando los artistas en esta etapa de su carrera musical y sin dejar su esencia romántica.

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"Este tema es un mensaje a arriesgarse a probar cosas nuevas, a bailarse la vida y por qué no, coquetearle un poco. El EP completo es toda una nueva etapa musical y visual de Maca & Gero, donde se ve y se escucha diferente, marcando el comienzo de muchas más cosas por venir", aseveraron.

El proyecto ya se encuentra disponible en las plataformas musicales. Aquí te compartimos el tracklist:

Cada 12 Horas

Debería Ser Yo

Ya Es Tarde

Rompecabezas

Último Favor

Qué Pretendes?

De Mi Para Mi (Bonus Track)