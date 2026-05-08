viernes 8  de  mayo 2026
MÚSICA

El dúo Maca & Gero presentan el EP "Lo que queda en el aire"

El focus objetivo del EP es Cada 12 horas, una canción romántica y escrita de la mano del colectivo Majestik

El dúo colombiano Maca & Gero.&nbsp;

El dúo colombiano Maca & Gero. 

Cortesía/Constant Contact
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Los artistas bogotanos Maca & Gero presentan su EP Lo que queda en el aire, un proyecto cargado de emotividad en el que con cada canción van narrando una historia de principio a fin.

Con un concepto minimalista y cinematográfico, los artistas buscan contar su historia a través de lo invisible y lo emocional, explorando los vacíos y el silencio que transmiten los espacios donde se desarrollan los videos de cada canción que compone este proyecto.

Lee además
El fundador de CNN y presidente de Ted Turner Enterprises, Ted Turner, durante un debate sobre política energética estadounidense con el fundador de BP Capitol, T. Boone Pickens, en el National Press Club de Washington el 19 de abril de 2011.
RESUMEN

En la vida de los famosos: noticias, tendencias y más
El director mexicano Guillermo del Toro. Las estrellas asisten a la 95ª Entrega Anual de los Premios de la Academia en el Dolby Theatre de Hollywood, California, el 12 de marzo de 2023.
CINE

Guillermo del Toro recibe máximo reconocimiento del Instituto Británico de Cine

"Es la forma en que la luz y el silencio guardan la memoria de lo que ocurrió entre dos personas. No vemos acciones ni escenas obvias; vemos la atmósfera que queda después de cada momento: el calor suave del coqueteo, la calma del amor, la tensión suspendida de la duda, el frío de la distancia y el vacío casi quieto de la ruptura", manifestaron en un comunicado de prensa.

Sencillo promocional

El focus objetivo del EP es Cada 12 horas, una canción romántica y escrita de la mano del colectivo Majestik, un grupo de productores y compositores conformado por Los Jaycobz e Ily Wonder.

El video de esta pieza fue producido y dirigido por el equipo de Dream Valley, y grabado en Loft 70, lugar donde cobra vida Lo que queda en el aire.

En esta canción exploran la fusión de bachata y pop, la cual refleja el cambio que están experimentando los artistas en esta etapa de su carrera musical y sin dejar su esencia romántica.

Embed

"Este tema es un mensaje a arriesgarse a probar cosas nuevas, a bailarse la vida y por qué no, coquetearle un poco. El EP completo es toda una nueva etapa musical y visual de Maca & Gero, donde se ve y se escucha diferente, marcando el comienzo de muchas más cosas por venir", aseveraron.

El proyecto ya se encuentra disponible en las plataformas musicales. Aquí te compartimos el tracklist:

Cada 12 Horas

Debería Ser Yo

Ya Es Tarde

Rompecabezas

Último Favor

Qué Pretendes?

De Mi Para Mi (Bonus Track)

Temas
Te puede interesar

Vestidito Rojo convirtió el Hard Rock en una celebración del poder femenino

Hombre acusado de amenazar a expríncipe Andrés se declara no culpable

Paulina Rubio aborda su faceta como madre en medio de batalla legal con Colate

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

EEUU mantiene misterios sobre existencia de OVNIS. La Patrulla Fronteriza liberó unos videos mostraron fenómenos no identificados, según reportes
VIDA FUERA DE LA TIERRA

El Pentágono publica documentos secretos sobre los ovnis

Fachada de una tienda Publix en Miami-Dade 
REVERSA

Publix prohíbe el porte abierto de armas en sus tiendas y limita el privilegio a agentes del orden

Agentes de la división de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), que pertenece al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Migración

ICE moviliza a 7.000 nuevos agentes para retomar la promesa de deportaciones masivas de Trump

Avión de combate de EEUU alcanza un petrolero iraní a 8 de mayo de 2026.  
Guerra

EEUU anuncia que atacó dos buques iraníes que intentaban violar el bloqueo de los puertos

El portaviones George H.W. Bush (CVN 77) navega por el mar Arábigo mientras las fuerzas estadounidenses mantienen el bloqueo naval contra Irán desde el Golfo de Omán y apoyan el Proyecto Libertad en el Estrecho de Ormuz. El portaaviones transporta más de 60 aeronaves a bordo.
Escalada del conflicto

Trump afirma que alto al fuego y negociaciones con Irán siguen en pie; EEUU mantiene bloqueo naval

Te puede interesar

El fiscal general interino Todd Blanche.
Desnaturalización

Departamento de Justicia inicia proceso para revocar la ciudadanía a 12 personas por graves delitos

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
EEUU mantiene misterios sobre existencia de OVNIS. La Patrulla Fronteriza liberó unos videos mostraron fenómenos no identificados, según reportes
VIDA FUERA DE LA TIERRA

El Pentágono publica documentos secretos sobre los ovnis

Carmen Navas coloca flores en la tumba de su hijo, el preso político Víctor Quero Navas, en un cementerio de Caracas el 7 de mayo de 2026.
VENEZUELA

El senador Rick Scott afirma que EEUU debe "restituir" las sanciones contra Delcy Rodríguez

Manuel Rocha en su oficina en Steel Hector & Davis, en Miami, en enero de 2003. El exdiplomático estadounidense fue arrestado en 2023 acusado de ser un agente secreto de Cuba durante décadas. Antes de su arresto hubo muchas señales de alerta. 
ESPíA

Justicia solicita revocar ciudadanía de EEUU a exembajador condenado por espiar para Cuba

La actividad está programada para el próximo miércoles 13 de mayo, de 9:30 a.m. a 1:30 p.m., en el parque Juan Pablo Duarte, ubicado en la 1776 NW 28th Street.
EMPLEO LOCAL

Miami impulsa feria laboral con vacantes en seguridad, turismo y servicios