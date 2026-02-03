martes 3  de  febrero 2026
Álbum tributo a Benny Moré y Nat King Cole vence en los Grammy

Este proyecto reúne a un ensamble excepcional de músicos para rendir homenaje a dos íconos culturales cuyo arte no coincidió hasta ahora

El álbum A Tribute to Benny Moré and Nat King Cole fue galardonado con el Grammy al Mejor Álbum de Latin Jazz

Cortesía / Calveiro Entertainment
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El álbum A Tribute to Benny Moré and Nat King Cole ha sido galardonado con el Grammy al Mejor Álbum de Latin Jazz en la 68ª entrega anual de los premios más importantes de la música. Este triunfo marca un logro extraordinario para el proyecto y un momento histórico para el saxofonista Joey Calveiro, quien se convierte en el artista más joven en la historia en ganar esta categoría.

Este proyecto reúne a un ensamble excepcional de músicos para rendir homenaje a dos íconos culturales cuyo arte no coincidió hasta ahora.

"El proyecto une eras, géneros y generaciones mediante una visión creativa que fusiona Jazz y tradición Afro-Latina, iluminando los legados de Benny Moré y Nat King Cole desde una mirada contemporánea", expresa un comunicado.

Bajo la dirección de Gonzalo Rubalcaba, múltiple ganador del Grammy y Latin Grammy, junto al arreglista, productor y saxofonista Yainer Horta y a Joey Calveiro, el álbum imagina lo que habría surgido si Moré y Cole hubieran compartido escenario.

Completan el ensamble estelar José Armando Gola (bajo acústico), Hilario Bell (batería), Richard Bravo (percusión) y Fernando Teo Calveiro (guitarra).

Ambicioso proyecto

El disco incluye ocho clásicos reinventados, cuatro de cada leyenda. Entre ellos: Te Quedarás, When I Fall in Love, Preferir Perderte, Unforgettable, Fiebre De Ti, Quizás, Quizás, Quizás, Camarera De Mi Amor y Smile.

Grabado en vivo en cinta analógica en el histórico Criteria Recording Studios de Miami bajo la ingeniería de Carlos Álvarez, el álbum captura la calidez y autenticidad de la era dorada del jazz.

Desde su lanzamiento en agosto de 2025, A Tribute to Benny Moré and Nat King Cole ha cautivado a audiencias y críticos en todo el mundo, siendo reconocido como una de las grabaciones más inspiradas del año dentro del Latin Jazz.

"Este Grammy consolida su lugar como una obra fundamental que celebra la herencia cultural, conecta generaciones y destaca la extraordinaria promesa de una nueva ola de artistas liderada por Joey Calveiro", concluye el comunicado.

