Petro califica de "positiva" la reunión con el presidente Trump

Gustavo Petro, mandatario colombiano, aseguró haberle entregado nombres de capos que operan fuera de Colombia al presidente de EEUU, Donald J. Trump

El presidente colombiano Gustavo Petro (izq.) junto al presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, en la Casa Blanca.

El presidente colombiano Gustavo Petro (izq.) junto al presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, en la Casa Blanca.

WASHINGTON- El mandatario de Colombia, Gustavo Petro, calificó este martes de “positiva” su primera y tal vez última reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebrada en la Casa Blanca, durante un encuentro marcado por profundas diferencias en narcotráfico y seguridad regional.

“La impresión que tengo es positiva, en primer lugar”, declaró Petro en una rueda de prensa posterior al encuentro.

Según Petro, Trump aceptó mediar en la disputa arancelaria entre Colombia y Ecuador, un gesto que refuerza el rol de Washington como actor central en los conflictos comerciales y políticos de la región.

El encuentro se produjo luego de que, a comienzos de año, ambos presidentes acordaran reunirse tras un prolongado distanciamiento diplomático.

El mandatario republicano ha sido muy crítico con el controversial Petro por el giro que dio la política antidrogas en Colombia bajo el gobierno del exguerrillero, que abandonó el enfoque ofensivo para priorizar incentivos económicos y programas de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, una estrategia cuestionada por Washington.

“Hay que ir sobre los capos. La primera línea del narcotráfico no es la que te imaginas: vive en Dubái, en Miami, en Madrid. Le pasé los nombres al presidente Trump. Están fuera de Colombia y hay que ir a por ellos”, sostuvo.

La reunión deja en evidencia las diferencias de fondo entre Washington y Bogotá, en especial frente al combate al narcotráfico, aunque abre un canal de diálogo directo entre ambos gobiernos en un momento clave para la seguridad regional.

