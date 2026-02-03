martes 3  de  febrero 2026
Steven Spielberg alcanza estatus de EGOT tras ganar primer Grammy

Spielberg, de 79 años, ahora cuenta en su palmarés con los premios Grammy, Óscar, Emmy y Tony, una hazaña que solo han logrado otras 21 personas

El director estadounidense Steven Spielberg asiste al almuerzo de nominados al Óscar en el Beverly Hilton de Beverly Hills, California, el 12 de febrero de 2024. &nbsp;

El director estadounidense Steven Spielberg asiste al almuerzo de nominados al Óscar en el Beverly Hilton de Beverly Hills, California, el 12 de febrero de 2024.

 

AFP/Valerie Macon

LOS ÁNGELES.- El legendario cineasta Steven Spielberg completó el domingo el grand slam de premios de la industria del espectáculo estadounidense, al ganar un premio Grammy de la Academia de Grabación en la categoría a Mejor Película Musical por el documental Music by John Williams.

Spielberg, de 79 años, ahora cuenta en su palmarés con los premios Grammy, Óscar, Emmy y Tony, una hazaña que solo han logrado otras 21 personas.

Esa lista parece un "quién es quién" del mundo del espectáculo, desde los compositores Richard Rodgers y Alan Menken hasta las actrices Audrey Hepburn y Whoopi Goldberg, pasando por los cantantes John Legend y Jennifer Hudson.

Documental

Music by John Williams celebra la obra del compositor de 93 años, quien colaboró con Spielberg en una serie de películas, entre ellas clásicos como Tiburón o La lista de Schindler.

Es "profundamente significativo para mí porque valida lo que he sabido durante más de 50 años: la influencia de John Williams en la cultura y la música es inconmensurable, y su arte y legado no tienen rival", declaró Spielberg en la cuenta de Instagram de su compañía Amblin Entertainment.

Spielberg ha ganado tres premios Óscar, dos como Mejor director y uno a Mejor película. También se ha llevado cuatro premios Emmy Primetime por varios proyectos. Ganó un Tony por producir el musical A Strange Loop.

FUENTE: AFP

