Alejandra Guzmán responde a las acusaciones de su hija

"Esta ha sido una historia muy larga desde que yo tengo ausencia en su vida (Frida) gracias a mi trabajo... y gracias a mi trabajo tiene donde vivir, tiene lujos, tiene donde comer. Hace tiempo que yo salí de mi casa, y lo logré; espero que ella logre todos sus sueños, pero eso no significa que yo sea su "bote de basura"", fueron partes de las declaraciones de Guzmán.

Aunado a ello, la intérprete reconoció sus errores. "He tenido mis errores, pero también he tenido que recuperarme, revisar todos mis defectos de carácter y ser mejor madre", dijo Guzmán, quien aseguró que Frida no le permite acercarse a ella y que la tiene bloqueada en el celular.

"Hablé con ella en su cumpleaños y lo único que recibí fueron insultos", aseveró Guzmán.

Por otra parte, Frida Sofía llegó a manifestar -en una entrevista al programa "Suelta la Sopa"- su incomodidad ante la actitud que tuvo su mamá frente a su ex pareja, Christian Estrada.

“Mi mamá es muy sexy y guapa, pero sí me ha llegado a incomodar, porque se pone muy provocadora, cuando soy su hija y este hombre era mi novio. De hecho tuvimos una discusión y le dije que no soportaba esto”,declaró Frida.

"Ella me decía: ‘Deja de competir conmigo’, y yo le decía que no había competencia porque es mi mamá'. No sé si siento rencor, es una traición bien fea... Amo a mi mami, pero a esta persona que está actuando de esta manera no la conozco, no sé si es la gente que la rodea, el ego… Y yo si tengo hijos, se los juro, que nunca en la vida me van a necesitar”, agregó.

Ante estas declaraciones, Alejandra Guzmán replicó. "Ella insiste que tiene un video, el cual no existe. Yo nunca he tenido que esconder nada en mi vida y menos algo tan bajo como de lo que se me acusa, que es totalmente falso", aseveró Alejandra Guzmán. "Pongo las manos en el fuego porque yo no miento".

La cantante también dijo que ha intentado buscar la manera de acercarse a Frida. "Si ella no quiere, si su corazón está lleno de resentimiento y de odio hacia mí, hay una necesidad de terapia". "He aprendido a vivir con este dolor porque es mi hija y la amo", señaló Alejandra Guzmán.

"Yo jamás en mi vida me acostaría con alguien que ha estado con mi hija" enfatizó la cantante.

De esta manera, Guzmán dio a conocer su postura de los hechos y consideró que está dispuesta a buscar la manera de solucionar la relación con su hija de 28 años de edad.