Alejandra Guzmán revela por qué fue hospitalizada

La salud de Alejandra Guzmán generó preocupación entre fans y allegados luego de que volviera a ser hospitalizada

La cantante mexicana Alejandra Guzmán.

La cantante mexicana Alejandra Guzmán. 

Cortesía/ La Bulla PR Agency
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

La salud de Alejandra Guzmán generó preocupación luego de que volviera a ser hospitalizada. En el programa Ventaneando se especuló que se trataba de una operación a causa de hernia. Pero la cantante aclaró cuál fue el motivo de la reciente hospitalización a través de una imagen que publicó en Instagram.

Para el alivio de sus fans y allegados, el asunto no es de extrema gravedad. La artista está bajo cuidados médicos luego de que tuviera que volver a someterse al bisturí.

La imagen revela que la intervención quirúrgica podría estar relacionada a la cadera, donde la cantante tiene instalada una prótesis de titanio.

Al parecer esta podría ser la razón por la que la estrella del rock tuvo que ser ingresada, aunque aún no ha revelado más detalles al respecto.

Guzmán logró recuperarse con éxito de un remplazo de cadera años y atrás, y continuó dando lo mejor de sí en el escenario. Sin embargo, en días recientes anunció que pondrían en pausa la gira Brilla por motivos de salud.

A finales de julio, la artista colgó en su perfil en Instagram un comunicado en el que explicó que, por recomendación médica, tomará una pausa en su carrera para enfocarse en su recuperación.

“Esta decisión no ha sido fácil de tomar, pero es necesaria para garantizar que cuando regrese a los escenarios pueda hacerlo con la energía, entrega y calidad que ustedes merecen”, escribió la Reina del Rock.

