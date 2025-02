Alejandra Guzmán se reencuentra con su hija en Miami

"(Fue mágico), ¿qué te puedo decir?. Como madre, después de tres años de no verla, me hace falta. Es mi luz, es mi vida, es lo que más amo en la vida, ¿sabes?", dijo la artista mexicana en Despierta América.

"O sea, yo la tuve en el mejor momento de mi carrera y la tuve porque yo la quería y es un producto de amor, de un gran amor", agregó entre lágrimas.

Asimismo, Alejandra Guzmán reflexionó sobre el comportamiento de su hija y le agradeció por la nueva oportunida que se están dando en la relación maternal.

"Y le quiero agradecer el tiempo, el espacio, la honestidad, el que seamos de la misma sangre, de la misma casta, pero también tenemos esa sangre rebelde y juvenil. También la comprendo porque así era yo, ¿no?. Yo alcancé a decirle a mi madre: 'bye, mamá', ahora es: 'hi, mamá'", acotó la cantante de rock.

"O sea, son parte de esas etapas, de todos, de todos nosotros, eh", añadió, al asegurar que se abrazaron media hora. "Lloramos, reímos, nos mandamos -ya sabes- esas tonterías, y nos reíamos".

Según la intérprete, Frida le expresó: "'aquí estoy'; yo le dije: 'te necesito, te extraño'".

Embed

Conflicto entre Alejandra Guzmán y Frida Sofía

Frida Sofía, de 32 años, es hija única por parte de Alejandra Guzmán, de 57. La también cantante y modelo nació producto de un romance que tuvo Guzmán con Pablo Moctezuma, empresario de restaurantes.

El conflicto entre madre e hija data de 2021 cuando Frida aseveró que Enrique Guzmán -abuelo materno- la había tocado de manera inapropiada cuando era una niña.

Tras ello, la modelo tomó acciones legales contra su abuelo y madre.

"Presentar una denuncia es la manera de probar los hechos. Hoy reitero mi decisión de iniciar acciones legales en contra de Enrique y Alejandra Guzmán por los diversos hechos de los que fui objeto y me marcaron, y me afectan todos los días de mi vida. Busco justicia no venganza", expresó la hija de la cantante mexicana en un video que publicó en su cuenta de Instagram.