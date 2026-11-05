jueves 5  de  noviembre 2026
FAMOSOS

Alejandra Guzmán se reconcilia con su hija para celebrar su cumpleaños

Frente a un grupo de reporteros, la intérprete confirmó que decidió buscar a la joven de 34 años para acompañarla en la celebración de su cumpleaños

La cantante y compositora Alejandra Guzmán.

La cantante y compositora Alejandra Guzmán.

Cortesía/Vía Stefan Communications Group
Por Jorgimar Gómez

CIUDAD DE MÉXICO.– La cantante mexicana Alejandra Guzmán compartió públicamente detalles sobre el reciente acercamiento que tuvo con su hija, Frida Sofía, tras varios años de distanciamiento.

Frente a un grupo de reporteros, la intérprete confirmó que decidió buscar a la joven de 34 años y acudir personalmente a su domicilio para acompañarla en la celebración de su cumpleaños, y expresó su deseo de que el proceso de comunicación entre ambas continúe en el ámbito estrictamente privado.

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Sin calificar el encuentro como una reconciliación definitiva, la artista destacó que había conservado una impresión sumamente positiva del momento compartido en familia.

Declaraciones sobre su hija

Durante la conversación con los medios, Guzmán resaltó las cualidades personales y profesionales de Frida Sofía, manifestando que su prioridad es verla concretar sus proyectos y ser feliz de forma independiente.

“Fui, le toqué la puerta, la celebré y ya. Creo que hace falta que nos comuniquemos sin tanta prensa. Me atreví a hacerlo, me quedé con un muy buen recuerdo y así lo quiero dejar. Ella tiene todo para ser feliz, una voz preciosa y dos carreras”, expresó Alejandra Guzmán sobre la visita.

Asimismo, la intérprete se refirió al complejo periodo de salud que atravesó recientemente, revelando que permaneció casi un año en reposo absoluto tras someterse a diez intervenciones quirúrgicas y sufrir una luxación derivada de sus prótesis. La artista precisó que suma cuatro meses de retorno paulatino a sus actividades profesionales, agradeciendo las muestras de apoyo recibidas por parte del público y la prensa durante su convalecencia.

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