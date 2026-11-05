Qatar Airways inaugura vuelos que conectan Doha con Bogotá y Caracas

Qatar Airways ha inaugurado un nuevo servicio aéreo que conecta Doha con Bogotá, Colombia, y Caracas, Venezuela, ampliando su presencia en Sudamérica y estableciendo otro enlace entre Oriente Medio y la región.

La ruta, que opera dos veces por semana con aviones Boeing 777-200LR, convierte a Qatar Airways en la primera aerolínea de la región del Golfo Pérsico en ofrecer vuelos a Venezuela. También establece la primera conexión aérea sin escalas entre Oriente Medio y ambas capitales sudamericanas.

Los vuelos operan los miércoles y domingos, con salida desde Doha y llegada a Bogotá, antes de continuar hacia Caracas. El servicio de regreso parte de la capital venezolana y vuela hacia Doha.

El horario ha sido diseñado para facilitar las conexiones en el Aeropuerto Internacional Hamad, en Doha, desde donde los pasajeros pueden continuar viaje hacia destinos de Asia, Australia y Oriente Medio, entre ellos China, Japón, Corea del Sur, Líbano y Emiratos Árabes Unidos.

Bogotá y Caracas se convierten en los destinos número 16 y 17 de la aerolínea en América, que incluye a Miami y otras ciudades de Norteamérica. Qatar Airways inició sus operaciones en Sudamérica en 2010, con vuelos a Sao Paulo, Brasil.

La expansión coincide además con una ampliación de su acuerdo de colaboración con LATAM Airlines, que ahora incluye a LATAM Airlines Colombia. En virtud de este convenio, Qatar Airways incorpora su código a determinados vuelos nacionales operados por LATAM desde Bogotá, lo que permite conectar a los pasajeros con destinos como Cartagena, Medellín, Cali, Barranquilla, Santa Marta, la isla de San Andrés y Pereira, entre otros.

El acuerdo busca ampliar las opciones de viaje para quienes llegan a Colombia desde mercados internacionales y facilitar sus conexiones con otras regiones del país.

Qatar Airways, con sede en Doha, opera una red internacional que abarca más de 170 destinos en América, Europa, África, Asia y el Pacífico. La aerolínea ocupó recientemente el segundo lugar mundial en los premios World Airline Awards de Skytrax.