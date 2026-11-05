Balenciaga anuncia salida de Pierpaolo Piccioli como director creativo

PARIS.- El diseñador italiano Pierpaolo Piccioli deja la firma Balenciaga, anunció el jueves la marca de lujo francesa, un año después de su llegada y en pleno reajuste de directores artísticos del grupo Kering, la casa matriz.

"Estamos profundamente agradecidos a Pierpaolo por su contribución a Balenciaga. Gracias a su visión y a la atención que dio al saber hacer, a la construcción de las prendas y a la creación, reafirmó la herencia de alta costura de la casa", afirmó Gianfranco Gianangeli, director general de la firma, en un comunicado.

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El sucesor que tomará el mando de la creación en la firma fundada por el español Cristóbal Balenciaga en 1917 será anunciado "próximamente", agregó el texto.

"Creímos en un sueño. Fue un sueño hermoso, hecho para compartirse y para creer en él, un paisaje imaginado desde esa perspectiva. Y, sin embargo, la vida es un viaje y cada capítulo existe para dar paso al siguiente. Nada termina realmente, todo evoluciona", escribió el diseñador romano en Instagram.

Hacía semanas que circulaban rumores sobre el cese de Piccioli, que debutó en la marca en octubre del año pasado, tras 25 años en Valentino, ocho de ellos como director artístico.

Nuevo cambio

El diseñador italiano tomó el relevo del provocador Demna que, durante la década que estuvo al mando, trajo una época próspera pese a varias polémicas.

En su último desfile en octubre, en la Semana de la Moda femenina de París, Piccioli, de 59 años, presentó una colección con referencias a los corales.

Desde la llegada a Kering de su nuevo director general, Luca de Meo, en septiembre del año pasado, el grupo de lujo francés está llevando a cabo un amplio reajuste de directores artísticos de sus marcas.

A mediados de octubre, el grupo anunció la salida del irlandés Seán McGirr de la firma Alexander McQueen, a la que había llegado en 2023. Una semana antes comunicó la del diseñador belga Anthony Vaccarello de Saint Laurent, tras más de una década al frente de la legendaria marca francesa.

FUENTE: Con información de AFP