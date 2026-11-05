jueves 5  de  noviembre 2026
MODA

Met Gala elige cotidianidad en la alta costura tras cancelación de Galliano

La propuesta supone un giro de 180 grados tras la cancelación, hace casi dos meses, de los planes para una retrospectiva dedicada a John Galliano

La modelo alemana Heidi Klum llega a la Gala Met 2026, que celebra el Arte del Vestuario, en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, el 4 de mayo de 2026.

La modelo alemana Heidi Klum llega a la Gala Met 2026, que celebra el "Arte del Vestuario", en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, el 4 de mayo de 2026.

AFP / Angela Weiss

NUEVA YORK.- El Museo Metropolitano de Arte de Nueva York (Met) anunció este jueves que la próxima Met Gala estará dedicada a la reinvención de la ropa cotidiana, tras cancelar hace poco más de dos meses la retrospectiva del diseñador británico, John Galliano, por la polémica que suscitaron sus comentarios antisemitas y racistas.

La muestra, titulada “extraORDINARY: Fashion and the Poetics of the Everyday” (extraORDINARIO: La moda y la poética de lo cotidiano), abrirá al público del 9 de mayo de 2027 al 9 de enero de 2028, precedida por la célebre gala benéfica el 3 de mayo.

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"Desde vaqueros, camisetas y abrigos acolchados hasta papel, plástico y metal, la exposición revelará cómo elementos aparentemente comunes pueden despertar deleite, sorpresa y asombro", señaló el Met en un comunicado.

Controversia

La propuesta supone un giro de 180 grados tras la cancelación, hace casi dos meses, de los planes para una retrospectiva dedicada a John Galliano, 'John Galliano: Horizons', después de que su historial de comentarios antisemitas y racistas suscitara controversia en Nueva York, la ciudad que cuenta con la mayor diáspora judía del mundo.

Comisariada por Andrew Bolton, la muestra anual —que abrirá al público del 9 de mayo de 2027 al 9 de enero de 2028, precedida por la célebre gala benéfica el 3 de mayo— "explorará cómo los diseñadores transforman prendas, materiales y objetos familiares, invitando a los visitantes a verlos bajo una nueva luz".

"Quería una exposición que tuviera algo nuevo que decir y relevancia contemporánea; que nos hiciera cuestionar qué pasamos por alto, qué desechamos y qué hace que algo merezca conservarse", explicó Bolton a la prensa, e indicó que "la cancelación de la exposición de Galliano resultó decepcionante para todos los implicados".

FUENTE: Con información de EFE

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