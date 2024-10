Alejandro Sanz agradece a Latin Billboard reconocimiento a su trayectoria

Alejandro Sanz asiste a los Premios Latin Billboard 2024 en The Mediapro Studio el 17 de octubre de 2024 en Medley, Florida.

"Hubo una época en la que hacer música en español no era tan fácil… No digo que ahora no sea fácil, pero digo que lo disfruten mucho, que se sientan orgullosos por lo que se ha conseguido aquí a través de muchas generaciones, a través de muchos géneros diferentes. Todos los géneros tienen su momento, su cabida, todos son maravillosos y todos son únicos como nosotros, como las personas", manifestó.

Sanz también dedicó su galardón al público, por hacer posible que cada artista sume experiencias en la industria.

"Así que se los quiero dedicar también, especialmente a la gente que hace posible que esto se lleve a cabo, la gente que nos escucha a todos. Al público en general, a la gente que escucha música", agregó.

Palmeras en el jardín

Durante su intervención, Sanz quiso aprovechar para anunciar el lanzamiento de su nuevo sencillo Palmeras en el jardín, el cual verá luz el 25 de octubre y forma parte de su próximo álbum.

"Es un motivo más para alegrarme. La música es lo que mueve este corazón que lleva tanto tiempo caminando. Viva la música, viva la vida", dijo alzando su premio, al tiempo que los presentes ovacionaban sus palabras.

En la Icon Superstar Q&A de la Semana de la Música Latina de Billboard, el cantautor de 55 años habló sobre la pieza y destacó que se trata sobre el amor.

“Es una historia de amor y de cuando tú quieres en tu vida cambiarlo todo para que alguien se sienta bien a gusto. Creías que estabas haciendo mucho sembrando palmeras, pero al final no era lo suficiente y resulta que te quedas con todas las palmeras y ella se queda con su soledad”, dijo a Leila Cobo.