Alejandro Sanz sorprende al pasear de incógnito en Puebla

El cantautor y compositor español Alejandro Sanz interpreta el Himno de Andalucía durante el acto de entrega de Medallas de Andalucía 2022 en el Teatro de la Maestranza el 28 de febrero de 2022 en Sevilla, Andalucía, España.

MIAMI.- Alejandro Sanz, uno de los cantautores más reconocidos de la música en español, decidió caminar por el Centro Histórico de Puebla como un visitante más, sin guardias de seguridad ni grandes protocolos. Con gorra, lentes oscuros y ropa casual, logró pasar desapercibido entre los transeúntes, quienes en su mayoría no notaron que a su lado caminaba el artista que ha marcado a varias generaciones con su voz y sus letras.

El propio Sanz compartió un video en redes sociales donde se le observa recorriendo calles coloniales, cruzando avenidas y disfrutando de la arquitectura poblana. Su actitud relajada y cercana cautivó a sus seguidores, quienes aplaudieron la sencillez del músico español y la naturalidad con la que quiso vivir la ciudad.

Durante su recorrido visitó rincones emblemáticos como el Callejón de los Sapos, el Barrio del Artista, El Parián y la Parroquia de Nuestro Señor San José. Estos espacios, considerados tesoros culturales de la Angelópolis, le ofrecieron al cantante un vistazo íntimo a la riqueza histórica y artística de Puebla.

Lo que más sorprendió fue la facilidad con la que pudo pasar desapercibido. En contraste con la fama que lo rodea, en esta ocasión Alejandro Sanz disfrutó de un anonimato poco común en su vida pública. Puebla, conocida por su hospitalidad, le permitió desconectarse por unas horas del ruido mediático y conectar con la esencia de sus calles.

Gira de Sanz

Previo a iniciar esta gira, el intérprete también compartió en redes sociales un mensaje en el que confesó que los últimos dos años han estado llenos de aprendizajes creativos y emocionales. Para él, esta nueva etapa simboliza algo más que una serie de conciertos: es un reencuentro con su gente y, al mismo tiempo, un acto de gratitud y renovación personal.

“Con esta gira sólo tengo un objetivo: romper todas las expectativas y sorprenderos. Que todxs nos preguntemos al salir del concierto ¿Y ahora qué? Y ahí me entenderéis”, expresó el artista en su publicación. El tour contempla una larga lista de fechas en México y dará su arranque en Puebla con dos presentaciones programadas para el miércoles 3 y jueves 4 de septiembre.

En tono poético, Sanz aseguró que, si tuviera que dedicar una canción a Puebla, la llamaría Susurros de Talavera, porque: “las calles hablan, pero en voz bajita, como guardando secretos de siglos”. También compartió su gusto por la gastronomía poblana, confesando que el chilate de pancita es uno de los platillos que más lo han sorprendido: “un sabor que te abraza por dentro”, comentó.