Alejandro Sanz disfruta al máximo reencuentro con el público

CIUDAD DE MÉXICO.- Alejandro Sanz no tiene mejor lugar para acercarse al público que el escenario, por lo que su gira Sanz en vivo lo tiene extasiado por la calurosa respuesta en México y sus próximas fechas por Estados Unidos y Latinoamérica.

“Esta ha sido una gira espectacular, nos ha dejado tan buen sabor de boca a todos, no solo por los sold outs (conciertos totalmente vendidos) sino por la energía que se crea con la gente, cómo se disfruta en este país después de tres años prácticamente sin poder venir”, dijo sobre sus primeras presentaciones en México tras la pandemia, incluyendo una en la capital en la que tuvo como invitada estelar a la cantautora mexicana Paty Cantú, a quien presentó como una de sus más grandes amigas, y con quien interpretó el tema en inglés y español Looking For Paradise, original de Sanz con Alicia Keys.