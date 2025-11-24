Alejandro Sanz lanza "¿Y Ahora Qué +?" tras triunfo en los Latin Grammy

Alejandro Sanz en el video musical de Las Guapas Cortesía Eighteen10 | Sony Music Entertainment

MIAMI. - Alejandro Sanz presenta ¿Y Ahora Qué +?, su nuevo álbum y el proyecto discográfico más ambicioso de su trayectoria. Con trece canciones, esta obra marca un punto de inflexión en su carrera artística tras dos años sin publicar música.

Este lanzamiento llega tras el éxito en los Latin Grammy 2025, donde fue galardonado con dos premios: Mejor Álbum Pop Contemporáneo por ¿Y Ahora Qué? y Grabación del Año por Palmeras en el Jardín.

Con estos reconocimientos, el artista español apunta a reafirmar su posición como referente global.

"¿Y Ahora Qué +? es el resultado de una transformación radical en su metodología de trabajo. Alejándose de su enfoque anterior, Alejandro ha apostado por la colaboración con jóvenes productores y compositores como Elena Rose, Casta, Spreadlove, Andy Clay, Edgar Barrera y Rayito, creando un sonido fresco y dinámico", explica un comunicado.

El álbum se grabó entre Madrid y Miami, fusionando diferentes influencias y energías.

Además, el lanzamiento viene acompañado del video musical de Las Guapas dirigido por MIKE HO, producido por Godspeedla e In God We Trust y grabado en Miami.

Nuevo proyecto

Tras la primera entrega de seis canciones, que incluyó éxitos como Bésame con Shakira, el álbum se completa ahora con nuevas piezas y colaboraciones como Emilia, Carin León, Elena Rose y la ya conocida junto a Rels B No me tires flores.

Entre los temas más esperados se encuentran Mil Motivos, La cita o Rimowa.

Este proyecto no solo representa la conclusión de una etapa, continúa el comunicado, sino el inicio de una nueva era creativa para Alejandro Sanz, marcada por la innovación y la conexión con nuevas generaciones.

Además, tras agotar entradas en sus 25 fechas en México, el artista se prepara para su gira mundial 2026, que incluirá más de 30 shows en América Latina, España y Estados Unidos.