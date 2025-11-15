sábado 15  de  noviembre 2025
Se rumora que Alejandro Sanz y Canela Márquez terminaron

Jordi Martín expone que la distancia fue un factor decisivo en la continuidad de la relación, y ambos tomaron la decisión de continuar sus vidas por separado

Alejandro Sanz y la actriz Candela Márquez.&nbsp;

Captura de pantalla/Youtube/Memories Tv
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Luego de que Alejandro Sanz llegara a los Latin Grammy sin la compañía de Candela Márquez, mucho se ha especulado sobre la relación del cantante y la actriz. Y Jordi Martin, colaborador de El Gordo y La Flaca, aseveró que aparentemente los famosos pusieron fin a su relación.

“Anoche cuando veo que no va (Candela Márquez) a los Latin Grammy, me pongo en contacto con gente muy cercana a Alejandro Sanz y me dicen las fuentes que esta relación estaba super deteriorada", dijo Martin en su canal de YouTube.

Según lo expuesto, todo apunta a que la cercanía entre el intérprete de Corazón Partío y Shakira fue una de las razones que desestabilizó el romance. "Esta relación se empieza a deteriorar cuando el famoso beso de Shakira y Alejandro Sanz”, comentó.

“A Candela Márquez no le sentó nada bien. Me dicen que agarró un ataque de celos tremendo contra Shakira y que dejo la relación con Sanz, que se rompió”, agregó.

Embed

Distancia

No obstante, las fuentes de Matin también explicaron que pese a que la pareja mantuvo la relación, en septiembre atravesaron una crisis de la que no pudieron salir.

“Alejandro Sanz, en los últimos meses, se ha instalado en México a vivir, y me aseguran que la distancia, al final, ha sido un gran problema para la pareja. Me dicen personas muy cercanas a Alejandro Sanz que Candela era una persona insegura, que sufría muchísimo de celos. Me dicen que Alejandro Sanz la ha querido muchísimo, que se enamoró perdidamente, pero que ha llegado un punto en el que ya no ha podido más”, aseveró.

En este sentido, Jordi Martín expone que la distancia fue un factor decisivo en la continuidad de la relación, pero ambos tomaron la decisión de continuar sus vidas por separado.

"Desde hace unas semanas, ya tomaron la decisión de romper por completo. Es información oficial por parte del entorno de Alejandro Sanz. Me han dicho que han terminado, han roto y que no van a volver".

La relación entre Sanz y Márquez inició a mediados de 2024; pero fue el 5 de noviembre cuando hicieron oficial el romance con una publicación en Instagram.

Posteriormente, hicieron su primera aparición pública en la gala que los Latin Grammy realizó en honor a Carlos Vives el 13 de noviembre de 2024.

