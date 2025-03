Aleska Génesis sobre arresto en México: "Aunque tengo miedo, no voy a quedarme callada"

MIAMI.- Pese a que Aleska Génesis convocó a una rueda de prensa para hablar sobre su presunto vínculo en el robo al empresario Javier Rodríguez Boggio , la modelo venezolana no se presentó en la misma. No obstante, su equipo proyectó un video, que también fue compartido por la modelo en redes sociales, donde aseguró que tiene miedo de su integridad física y desconfía del sistema judicial mexicano.

"Sé que debería estar hoy aquí, frente a ustedes en persona, pero no estoy y no es porque no quiera, sino porque tengo miedo. Tengo miedo de presentarme en un país donde quienes tienen el poder pueden hacer lo que es da la gana. Miedo de un sistema donde el dinero decide quien es el culpable. Porque ya me arrebataron mi libertad dos veces, por el mismo caso, a pesar de mi inocencia. Miedo porque mi vida y mi seguridad no son prioridad para la justicia", comentó.

"Pero, aunque tengo miedo, no voy a quedarme callada", manifestó.

La venezolana señaló que Javier Rodríguez Boggio, conocido como el Zar de los Casinos, es el responsable de las denuncias en su contra; tal como en días pasado lo informó su hermana Michelle.

"Esto que me está pasando no es casualidad, tiene nombre y apellido, Javier Rodríguez Boggio, exnovio de mi hermana; un hombre con poder y dinero que por venganza ha usado la ley para atacarnos. En Estados Unidos él no puede hacernos nada, pero en México sí".

La modelo aseveró que no es la primera víctima del empresario, acusándolo de presuntamente usar su poder para manipular el sistema judicial y arremeter contra otras mujeres.

"Como no puede tocar a mi hermana, me lo está haciendo a mí. Y no soy la primera mujer a la que le hace esto, lo ha hecho antes. Porque está acostumbrado a jugar con la ley, a manipular el sistema, a usar sus influencias para destruir a las mujeres que lo desafían, porque él cree que el dinero lo puede todo".

"Mis derechos fueron pisoteados"

En el audiovisual, la modelo hace referencia a su arresto en enero de 2024 por su presunta participación en el robo de relojes de lujo, misma denuncia que hoy enfrenta.

"Hace un año, cuando entré a México fui arrestada injustamente en la cárcel de Santa Martha. Pasé por un proceso, presenté mis pruebas y el juez determinó que yo era inocente; me otorgaron libertad absoluta. Pero reabrieron una orden de aprehensión por el mismo caso, sin pruebas; a base de puras mentiras y me arrestaron nuevamente. Violaron la ley. Si la justicia ya había hablado ¿cómo es posible que volvieran a privarme de mi libertad? Esto no es justicia, es abuso de poder y es violencia de género", denunció.

"Cuando me detuvieron sentí terror, no solo por la injusticia que estaba viviendo, sino porque creí que me desaparecerían o me matarían. Me arrebataron mi libertad, mi dignidad y mi tranquilidad. Fui víctima de un abuso de poder; de una estrategia fría y calculada para destruir mi imagen, mi estabilidad emocional, mi fuente de trabajo y, lo más importante, mi fe".

Aleska Génesis Castellano exigió que se revisen las pruebas que evidencian su inocencia y que se cumpla el debido proceso.

"Tengo en mis manos todas las pruebas que demuestran las irregularidades y el abuso de este proceso legal; pruebas que fueron entregadas a las personas pertinentes y que aún así fueron ignoradas. Mis derechos fueron pisoteados, me incomunicaron por horas, me trataron como una criminal; me expusieron al escarnio público y lo convirtieron en un espectáculo. Exijo justicia".

Amenazas

En el video, Castellano también asevera que no tiene garantía de que su integridad física esté a salvo, razón por la que no se presentó en la rueda de prensa.

"No estoy con ustedes físicamente porque nada garantiza mi seguridad".

Sus declaraciones fueron avaladas por su abogado, Enrique Selvas, quien dijo al programa mexicano de televisión De primera mano que la modelo ha recibido amenazas.

"El día de ayer, en la noche, me escribe un mensaje y diciendo 'mira lo que me llegó'. Inmediatamente nos pusimos en contacto, todavía estaba el equipo jurídico, y tuvimos conocimiento de esa amenaza".

"Ya habían ocurrido un par de amenazas que resultaron ciertas. Este personaje de los casinos, hablando del señor Javier, Le manda un mensaje a Michell y le dice 'va a gozar de Santa Martha'. ¿Qué pasó? Llega su hermana (Aleska) y, efectivamente, había una orden de aprehensión y se la llevaron a (la cárcel) de Santa Martha".

Selvas informó que el robo a Rodríguez Boggio ocurrió cuando la venezolana no se encontraba en México y aseguró que la defensa cuenta con suficientes pruebas que demuestran su inocencia.