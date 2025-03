Aleska Génesis insiste a las autoridades mexicanas que teme por su vida

"Gracias a todos los que me han escrito preocupados. estoy bien gracias a Dios, pero tengo que ser honesta: no me siento segura en México. Este país me ha dado tanto, pero hoy también me hace falta algo fundamental: protección!! No quiero alarmar, solo pedir respeto, empatía y sobre todo, seguridad. Nadie debería vivir con miedo. Gracias a ustedes por acompañarme siempre", reza un primer mensaje posteado en las historias de Instagram.

Comunicado Aleska Genesis Aleska Génesis denuncia que teme por su seguridad y responsabiliza a Francisco Javier Rodríguez Borgio si algo le ocurre. Captura de pantalla/Instagram/@aleskagenesis

"Necesito protección"

Posteriormente, hizo un llamado a las autoridades para que le provean seguridad.

"Hago un llamado urgente a las autoridades mexicanas. Necesito protección. Me siento vulnerable y temo por mi integridad. Y quiero dejar constancia pública: si algo me sucede en este país, hago responsable a Francisco Javier Rodríguez Borgio. Ya basta de utilizar el poder y las influencias para intimidar y dañar".

Asimismo, instó a las autoridades a revisar nuevamente el caso y cerrar la investigación en su contra.

Exijo que se revise y se cierre de una vez por todas la carpeta de investigación en mi contra, porque ya se han presentado todas las pruebas que demuestran que Francisco Javier Rodríguez Borgio mintió. Hoy exijo justicia!!", concluyó.