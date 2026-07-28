martes 28  de  julio 2026
EN REDES

La Velada del Año de Ibai Llanos registra audiencia media de 87 millones de espectadores

El espectáculo se siguió en más de 34 millones de dispositivos: 20 millones se conectaron a través de YouTube, 7 millones desde Twitch y 6,5 millones en TikTok

El creador de contenidos e influyente Ibai Llanos atiende a la prensa este viernes en la previa de La Velada del Año VI, que organiza en Sevilla el sábado 25 de julio.

El creador de contenidos e influyente Ibai Llanos atiende a la prensa este viernes en la previa de "La Velada del Año VI", que organiza en Sevilla el sábado 25 de julio.

José Manuel Vidal / EFE

SEVILLA.- La Velada del Año de Ibai Llanos, el evento de boxeo entre creadores de contenido, influencers y youtubers mezclado con conciertos, tuvo una audiencia media de 87 millones de personas a través de redes sociales en su emisión, este pasado sábado, desde el estadio de La Cartuja de Sevilla (sur de España).

El espectáculo, explicó la organización en una nota de prensa, se siguió en más de 34 millones de dispositivos: 20 millones se conectaron a través de YouTube, 7 millones desde Twitch y 6,5 millones desde TikTok.

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De media, detallaron desde La Velada del Año, hubo una media de 6,1 millones de dispositivos conectados al directo de los combates y conciertos.

La Velada del famoso 'streamer' español Ibai Llamos reunió este año a músicos como Juanes, Bad Gyal, Yandel o Eladio Carrión, con influencers que se enfrentaron a puños.

Ocho horas de streaming en directo

El espectáculo —diez creadores de contenido, 'influencers' o 'youtubers' boxeando por parejas con música en vivo entre combate y combate— tenía tres grandes peleas 'estrella': Fabiana Sevillano y La Parce; Plex y FernanFloo (por el reciente noviazgo de Plex con la cantante Aitana); e IlloJuan y The Grefg.

La Velada del Año "fue una edición más de la referencia del entretenimiento mundial en Internet, con la comunidad hispanohablante volcada con sus creadores y artistas favoritos durante más de ocho horas de streaming en directo", subrayó la organización.

En la edición de 2026 Ibai Llanos apostó por la emisión multiplataforma, lo que supuso, indicaron los organizadores, que el espectáculo llegase "a más hogares y pantallas que nunca", convirtiendo La Velada del Año en "el primer gran evento de 'streaming' en España retransmitido en directo y de forma simultánea en tres plataformas, YouTube, Twitch y TikTok".

Además de quienes lo vieron a través de Internet, en el estadio de La Cartuja había 80.000 espectadores.

FUENTE: EFE

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