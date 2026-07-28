Periodistas expresan solidaridad con diario demandado por Julio Iglesias

El cantante español Julio Iglesias canta durante el programa de televisión Telemaratón en París el 6 de diciembre de 2003.

BARCELONA.- Las Federaciones Internacional y Europea de Periodistas (FIP-FEP) expresaron este martes su solidaridad con el diario digital español elDiario.es tras la querella presentada por el cantante Julio Iglesias contra el medio, su director y cuatro de sus periodistas.

En un comunicado suscrito junto a sus organizaciones afiliadas en España (FAPE, FeSP, FSC-CCOO, FeSMC-UGT y ELA), las federaciones sostienen que ese tipo de acciones judiciales constituye "un ataque al periodismo y al derecho del público a la información" y condenan "el uso de demandas penales para intimidar a los y las periodistas y obstaculizar su labor informativa".

"Resulta profundamente alarmante que se estén utilizando procedimientos penales por difamación contra periodistas por informar sobre graves acusaciones de interés público", señalaron ambas federaciones, que consideran que la querella "pretende no solo intimidar a los y las periodistas de elDiario.es, sino también disuadir a otros de investigar a quienes ocupan puestos de poder".

Iglesias presentó el 21 de julio una querella por la vía penal contra elDiario.es; su director, Ignacio Escolar, y los periodistas María Ramírez, Juan Luis Sánchez, Ana Requena y Elena Cabrera, "por la presunta comisión de delitos de injurias con publicidad y calumnias, y de un delito contra la integridad moral", según informó el propio medio.

Denuncias por acoso

elDiario.es publicó en enero pasado una serie de reportajes en los que varias extrabajadoras domésticas del cantante denunciaban presuntos delitos de trata con fines de explotación laboral y servidumbre, agresión sexual, lesiones y delito contra los derechos de los trabajadores.

La Fiscalía española archivó la denuncia por agresión sexual al considerar que los tribunales españoles carecían de competencia, dado que los hechos denunciados habrían ocurrido fuera de España, en las residencias del artista en República Dominicana y las Bahamas.

La acción penal llegó después de un acto de conciliación fallido celebrado en mayo, en el que el medio se negó a rectificar la información y a retirarla de su página web, como reclamaba el equipo jurídico del cantante en la papeleta de conciliación presentada el 2 de marzo de 2026, según FIP-FEP.

La presidenta del Consejo de Género de la FIP, María Ángeles Samperio, subrayó "el papel fundamental que desempeña el periodismo a la hora de informar sobre este tipo de casos, especialmente cuando el presunto autor es una figura pública".

Samperio animó a los periodistas a "seguir dando voz a las mujeres que sufren acoso sexual", manteniendo al mismo tiempo "una verificación rigurosa y precisa de los hechos".

La condena de ambas federaciones internacionales se une a otras como la del Instituto Internacional de la Prensa (IPI), con sede en Viena, que la semana pasada advirtió de que la querella "tiene claramente un carácter intimidatorio y ejercerá un efecto disuasorio sobre el periodismo de investigación y el ejercicio de una prensa libre en España".

FUENTE: EFE