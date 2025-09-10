miércoles 10  de  septiembre 2025
MÚSICA

Alexis y Fido destacan como finalistas en los Latin Billboard 2025

La nominación llega gracias al éxito de Carita Triste, tema que ha conquistado a millones de oyentes posicionándose en los primeros lugares de las plataformas musicales

El dúo urbano Alexis y Fido.&nbsp;

El dúo urbano Alexis y Fido. 

Cortesía/Zamora Group Corporation
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El dúo pionero del reguetón Alexis y Fido, conocidos como los Reyes del Perreo, celebran un nuevo logro en su trayectoria artística al ser finalistas en los Latin Billboard 2025, en la categoría Artista Latin Rhythm del Año, Dúo o Grupo.

La nominación llega gracias al éxito de Carita Triste, tema que ha conquistado a millones de oyentes y se ha posicionado en los primeros lugares de popularidad en todas las plataformas musicales, consolidándose como uno de los temas más destacados del año dentro del género urbano

Lee además
Bad Bunny se presenta en el escenario de los Premios de la Música iHeartRadio 2025 en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California, el 17 de marzo de 2025.
PREMIOS

Estos son los finalistas de los Latin Billboard 2025
La competencia, que se ha desarrollado en redes sociales, no solo mide popularidad, sino que refleja la identidad culinaria y cultural de Venezuela y Perú 
TENDENCIA

Final del Mundial de Desayunos: Perú y Venezuela se disputan el título

“Para nosotros esta nominación significa muchísimo. Es un reconocimiento al esfuerzo, la pasión y al cariño de nuestra gente que siempre nos apoya”, expresaron los artistas urabos en un comunicado de prensa.

La ceremonia de los Latin Billboard reúne a los exponentes de la industria musical latinoamericana y será transmitida en vivo.

El dúo

Con más de dos décadas de carrera y éxitos globales que forman parte de la historia del reguetón, Alexis y Fido continúan dejando huella en la industria, inspirando a nuevas generaciones y manteniendo vigente el legado de la música urbana.

Alexis y Fido son reconocidos por su estilo distintivo que combinan ritmos pegajosos con letras ingeniosas y provocativas. A lo largo de su carrera sus producciones musicales han alcanzado certificaciones importantes como disco de Oro, Platino y 2X Platino.

Este catálogo de éxitos que comprenden álbumes y sencillos no solo han sido éxitos comerciales, sino que también han ayudado a definir el sonido del Reggaetón moderno. Su energía en el escenario y su capacidad para conectar con el público los han convertido en uno de los dúos más queridos y respetados del género.

Temas
Te puede interesar

Hermano de Ángela Aguilar dice que la cantante miente

Maná conquista lista de Billboard con nueva versión de "Vivir sin aire"

Hallan pintura del artista Peter Paul Rubens en París

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El dictador venezolano Nicolás Maduro, derecha, habla con Diosdado Cabello, el número dos del régimen.
POLÍTICA

Presión militar de EEUU consigue sacar diferencias entre Maduro y Cabello

Conozca las nuevas características del iPhone 17 video
LANZAMIENTO

Conozca las nuevas características del iPhone 17

El portero venezolano Rafael Romo reacciona tras perder el partido de las eliminatorias sudamericanas para la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Venezuela y Colombia en el Estadio Monumental de Maturín, en Maturín, Venezuela, el 9 de septiembre de 2025. 
Fútbol

Venezuela queda eliminada: cayó ante Colombia en Maturín y Bolivia la dejó sin repechaje

El secretario de Salud Robert Kennedy habla junto al presidente Donald J. Trump. durante en evento de salud en la Casa Blanca. 
SALUD

EEUU presenta nuevo plan de salud contra enfermedades crónicas

Debbie Wasserman Schultz es miembro de la Cámara de Representantes de EEUU por Florida. 
CHOQUE POLÍTICO

Demócratas se enfrentan a DeSantis por el fin de las vacunas escolares en Florida

Te puede interesar

La alcaldesa de Hialeah  Jacqueline García-Roves y el Concejal  Jesús Tundidor. 
AL ROJO VIVO

Tundidor propone bajar 10% los impuestos en Hialeah; la alcaldesa lo tilda de "irresponsable"

Por CÉSAR MENÉNDEZ
Ron DeSantis, gobernador de Florida. 
EDUCACIÓN

Florida, líder en libertad educativa por cuarto año consecutivo

Debbie Wasserman Schultz es miembro de la Cámara de Representantes de EEUU por Florida. 
CHOQUE POLÍTICO

Demócratas se enfrentan a DeSantis por el fin de las vacunas escolares en Florida

El Interamerican Institute for Democracy invita al foro Quiénes sostienen la dictadura de Cuba video
ESPACIO DE ANÁLISIS

El Interamerican Institute for Democracy invita al foro "Quiénes sostienen la dictadura de Cuba"

Esta imagen, publicada el 10 de septiembre de 2025 por la Oficina del Primer Ministro polaco, muestra al general Wieslaw Kukula (centro), jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas polacas, asistiendo a una reunión de emergencia organizada por el primer ministro polaco, Donald Tusk (no aparece en la imagen), en Varsovia, tras la violación del espacio aéreo polaco por drones rusos.   
TENSIÓN

Polonia derriba drones rusos con ayuda de la OTAN y denuncia "provocación a gran escala"