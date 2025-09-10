Alexis y Fido destacan como finalistas en los Latin Billboard 2025

MIAMI.- El dúo pionero del reguetón Alexis y Fido, conocidos como los Reyes del Perreo, celebran un nuevo logro en su trayectoria artística al ser finalistas en los Latin Billboard 2025 , en la categoría Artista Latin Rhythm del Año, Dúo o Grupo.

La nominación llega gracias al éxito de Carita Triste, tema que ha conquistado a millones de oyentes y se ha posicionado en los primeros lugares de popularidad en todas las plataformas musicales, consolidándose como uno de los temas más destacados del año dentro del género urbano

“Para nosotros esta nominación significa muchísimo. Es un reconocimiento al esfuerzo, la pasión y al cariño de nuestra gente que siempre nos apoya”, expresaron los artistas urabos en un comunicado de prensa.

La ceremonia de los Latin Billboard reúne a los exponentes de la industria musical latinoamericana y será transmitida en vivo.

El dúo

Con más de dos décadas de carrera y éxitos globales que forman parte de la historia del reguetón, Alexis y Fido continúan dejando huella en la industria, inspirando a nuevas generaciones y manteniendo vigente el legado de la música urbana.

Alexis y Fido son reconocidos por su estilo distintivo que combinan ritmos pegajosos con letras ingeniosas y provocativas. A lo largo de su carrera sus producciones musicales han alcanzado certificaciones importantes como disco de Oro, Platino y 2X Platino.

Este catálogo de éxitos que comprenden álbumes y sencillos no solo han sido éxitos comerciales, sino que también han ayudado a definir el sonido del Reggaetón moderno. Su energía en el escenario y su capacidad para conectar con el público los han convertido en uno de los dúos más queridos y respetados del género.