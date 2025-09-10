Roberto Jaramillo mezcla humor y superación en su gira por EEUU

MIAMI.- El actor y comediante venezolano Roberto Jaramillo debutará oficialmente en los escenarios de Estados Unidos con su primera gira de stand-up titulada Gracias a Ustedes Creo en Mí, un espectáculo que combina humor, anécdotas personales e inspiración.

El tour comenzará el 28 de septiembre en el Teatro Manuel Artime de Miami y recorrerá 14 ciudades del país, entre ellas Orlando, Tampa, Atlanta, Nueva York, Chicago, Houston y Los Ángeles.

La propuesta nace de un profundo sentimiento de gratitud hacia su público. “Esta gira se llama Gracias a Ustedes Creo en Mí en honor a mis seguidores, a mis ‘chupacabrinix’, como los llamo de cariño. Ellos han visto en mí cualidades de las que incluso yo mismo dudé”, confesó el comediante en entrevista para Diario Las Américas.

“Muchos no se imaginan lo valiosos que han sido sus mensajes, sus risas, su empatía y hasta sus críticas en los momentos más duros de mi vida. Para mí esta gira es un homenaje, pero también una gran responsabilidad con mi gente”, explicó.

De los platos sucios al escenario

Jaramillo llegó a Estados Unidos en 2016 y trabajó durante tres años recogiendo platos sucios en un restaurante de Nueva York. Hoy, esa etapa se convierte en parte esencial de su relato escénico.

“Recuerdo cómo la gente iba al restaurante donde yo trabajaba y preguntaba por mí para saludarme o tomarse fotos. Era muy loco, casi bizarro, porque ni yo lo entendía. Ese contraste me marcó muchísimo y ahora lo comparto con humor en mi show”, contó.

Mientras tanto, en paralelo, comenzó a crear contenido cómico en redes sociales, experimentando con publicaciones virales que le permitieron conectar con una audiencia que hoy supera los 6.9 millones de seguidores en distintas plataformas.

Aunque ya ha participado en teatro, televisión y cine, incluyendo la película Simón, Jaramillo reconoce que enfrentarse al stand-up ha sido uno de sus mayores retos. “Siempre he tenido mucho miedo de hacer stand-up, porque es muy distinto a crear contenido digital. Pero también siempre he pensado que si tienes miedo, debes hacerlo con miedo".

“Para mí esta gira es la oportunidad perfecta para conectar con mi gente, con los venezolanos y todos los latinos que viven en EE.UU., para darles las gracias y compartir mi historia, no solo con el fin de divertirlos, sino especialmente para dejarles un mensaje poderoso de superación”, detalló.

Ese mensaje lo resume en una lección de vida: “Si tienes algo que quieres hacer y no lo has hecho porque tienes miedo, hazlo con miedo. Pero hazlo. Yo mismo he vivido depresiones, enfermedades y momentos en los que quise rendirme, pero la disciplina y la voluntad son la clave para seguir adelante”.

Humor que inspira

El espectáculo, de hora y media de duración, equilibra la risa con la reflexión. “El balance está en la honestidad. En el show me río de mis propios tropiezos y fracasos, que yo los llamo aprendizajes. Eso hace que el público también se inspire y piense: ‘si este tipo llegó hasta aquí, ¿por qué yo no?’. Queríamos hacer algo distinto, no solo humor, sino también un show que deje mensajes que sumen y construyan”.

Uno de los momentos más emotivos del show será cuando comparta cómo logró convertirse en coprotagonista de Simón: “Ese salto de fe del equipo conmigo marcó mi vida y lo cuento de una manera divertida, pero también significativa”.

Para Jaramillo, recorrer 14 ciudades de EEUU significa mucho más que una gira profesional, es la oportunidad de reencontrarse con la comunidad migrante que lo ha acompañado en este trayecto. “Nueva York me emociona porque ahí empezó todo, donde trabajé recogiendo platos y donde inicié mis contenidos de comedia. Miami también es muy especial porque es mi casa y será el estreno de este proyecto. Cada ciudad tiene un valor único porque en todas hay venezolanos y latinos que han tenido que emigrar como yo”.

El comediante asegura que su mayor deseo es que el público salga del teatro con una semilla de motivación. “No importa a qué edad llegaste a este país ni cuál sea tu pasado. Solo importa tu presente, las ganas que tengas de comerte el mundo y lo disciplinado que seas con tu plan. Yo encontré en la risa una herramienta para sanar y abrirme camino. Cada quien tiene que encontrar la suya para cumplir sus sueños”.

La gira Gracias a Ustedes Creo en Mí comenzará en Miami el 28 de septiembre y las entradas ya están disponibles a través de www.RobertoJaramillo.com.