Alfredo Adame es dado de alta tras cirugía en rostro

"Así sale del hospital, bastante afectado, pobre, se le ve muy golpeado. Tuvo fracturas en el pómulo, le pusieron placas -4 placas-, el ojito todavía se le ve mal. Independientemente de todo lo que ha pasado en su vida, pues creo que duele verlo así", narraron los conductores del programa mexicano la mañana de hoy, 13 de octubre.

Por otra parte, Alfredo Adame compartió en sus redes sociales varias imágenes en las que muestra cómo quedó luego de la cirugía.

"Saliendo de la operación amigos", se lee en una de las publicaciones en Instagram.

"A fabiruchis le pegaron más", dijo en otro post.

El pasado 28 de septiembre, el artista de 64 años denunció que fue golpeado brutalmente al frente de su casa en México. "Hace unos minutos fui víctima de unos malandros, con algunas lesiones graves... después les cuento, estoy bien", declaró.

Informó que el hecho le ocasionó 4 fracturas en el rostro y un posible desprendimiento de retina.

"Hola, qué tal amigos, buen día, estoy aquí en el hospital... vengo a la valoración con el oftalmólogo porque desgraciadamente como está tan inflamado el ojo, no se pudo hacer ayer (la consulta). Tengo 4 fracturas en la cara, una interior y 3 afuera, tengo posiblemente desprendimiento de retina. Ya salió el video donde sale el tipo que me golpea desde atrás con una piedra, me estrella y me golpea; es una piedra que recoge y me golpea", narró el mexicano un día después del accidente, desde el centro de salud donde fue atendido.