Alfredo Adame sufre golpiza al frente de su casa

"Hace unos minutos fui víctima de unos malandros, con algunas lesiones graves... después les cuento, estoy bien", dijo Alfredo Adame en su cuenta de Instagram.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Alfredo Adame (@adamereacciona)

De acuerdo con información reseñada en Milenio, el hecho ocurrió en una presunta balacera.

"Me acerco a la puerta de mi casa, llega un cuate (hombre) con una mujer con un balazo en el hombro. Yo pensé que quería que los dejara pasar, entonces se bajó el cuate y se acercó muy cerca de mí y le dije: 'oye, ¿te puedo ayudar en algo?', y me dijo: 'tú lárgate de aquí hijo de la chin… pinche chismoso', y me tira un trancazo y lo evado, me da una patada. Entonces, se voltea, le meto una patada y llega otro por atrás y me avienta un puñetazo… tengo una herida de 6 u 8 puntadas y posiblemente la retina me la desprendió", declaró Alfredo Adame, según el periódico mexicano.

Por otra parte, el actor aseguró a los medios locales que no grabó a las víctimas de la balacera e indicó que hubo 2 fallecidos.

"Está un muerto, está una señora con un balazo, está un policía fallecido, también, 2 muertos... los balacearon directamente. No, yo no estaba grabando a nadie, yo estaba parado ahí, no inventen cosas", expresó Alfredo Adame.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Venga la Alegria (@vengalaalegria)

Milenio informó que los involucrados acudieron a la Fiscalía de Ciudad de México. Hasta ahora se desconoce cuál fue el motivo de la balacera.