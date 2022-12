Alicia Machado confiesa un momento difícil tras el Miss Universo

“Cuando tenía 18 años tenía casi un millón de dólares en mi cuenta bancaria, siendo la mujer más hermosa del mundo en Estados Unidos. Fui cabrísima loca, desde los 17 como hasta los 25 años, candela con burundanga, yo era terrible”, recordó Machado durante una entrevista que concedió a Lucho Borrego del programa ¡Siéntese Quien Pueda!.

“El perico nunca lo he probado, porque además tengo un tema con ese tipo de drogas; pero sí tuve temas de anfetaminas, pastillas para adelgazar, tuve una época en la que bebía mucho”, agregó.

Machado también dijo que con la madurez de sus 45 años no puede juzgar a todas las muchachas que se entregan a los excesos o que aceptan ciertas cosas porque en muchas ocasiones provienen de hogares muy humildes. "Sé cómo trabaja el diablo, el diablo trabaja por necesidad", dijo.

En el encuentro, Alicia también habló sobre sus relaciones sentimentales y de las razones por las que no ha sentido que el matrimonio es una necesidad en su vida, pues recordó que fue criada como una mujer independiente y aseveró que tener un esposo sería la última pieza que encaja en su lego, pues todo lo demás ya lo tiene.

Actualmente, Alicia se encuentra enfocada en otras cosas de su vida tanto personal como profesional.

Reto emocional

Tas el Latin Grammy, Alicia Machado se valió de sus redes sociales para compartir a sus seguidores los sentimientos que ha experimentó. A través de un post publicado este sábado en su cuenta de Instagram, Miss Universo 1996 expresó sentirse agotada, desilusionada y sin ganas de seguir adelante.

"Esta historia de anoche en Latin Grammy me ha impactado, he llorado desconsoladamente solo de recordar estas últimas semanas en las que me he sentido agotada, desilusionada y sin ganas de seguir haciendo nada", expresó Alicia Machado, al hacer referencia a las declaraciones que dio la cantante cubana Ángela Álvarez, de 95 años, al recibir su Latin Grammy a Mejor nueva artista.

"Dios se presenta de maneras diversas y nos habla a través de sus hijos. Esta señora que Dios la bendiga y no sabe lo oportuna que llega su historia a mi vida. Gracias Dios por tus señales divinas para quienes un día perdemos la esperanza para recuperarla con más fuerza. De hoy en adelante dedicaré mis logros a mi cubana favorita: mi amada e inolvidable abuela Alicia, que siempre estarás conmigo. Te amo, abuela. QEPD", finalizó la actriz, productora y presentadora de 45 años.

FUENTE: REDACCIÓN