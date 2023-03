Alicia Machado: "Me dio un poco de miedo"

“Cuando me han tocado personajes donde me exhibo mucho en traje de baño, me ha tocado pegarle duro al gimnasio. Pero en esta ocasión le tuve que pegar muy duro a los libros; tuve que leer mucho para documentarme y poderle dar al personaje esa energía y la fuerza que debe tener en cada una de las escenas”, contó Alicia Machado, durante una entrevista que concedió a DIARIO LAS AMÉRICAS.

“Es una senadora por California, es mexicoamericana, una mujer muy preparada que va a hacer todo lo que tenga que hacer para lograr la presidencia de EEUU”, agregó sobre su personaje en la serie que Telemundo transmite de lunes a viernes, a las 10 pm.

Para personificar a esta mujer de la política, Machado modificó su estilo de cabello, ahora lo luce más corto. Pero este no ha sido el mayor sacrificio que ha tenido que encarar por un papel actoral.

“Casi siempre he tenido que bajar de peso. Eso ha sido constante en mi carrera como actriz. Y, quizás, más en estos últimos tiempos, porque con los años ya no es fácil mantener el peso”, dijo.

Una exprimera dama de la historia reciente de EEUU le sirvió de inspiración para crear su personaje, que no está basado en hechos reales.

“Me inspiré en ciertas mujeres de la política estadounidense, no tanto por sus ideologías políticas, sino por sus actitudes. Alejandra Edwards es una mujer muy serena, educada, prudente. Y, quizás, yo soy mucho más explosiva. Tal vez esa fue una de las cosas que más me costó del personaje, siempre con su cabello perfecto, enfocada en cada cosa que dice. Y te vende todo ese proyecto político de igualdad de género y los derechos de la mujer y de la latina. El eslogan de su campaña es ‘Una latina para las latias’”, contó.

“Me inspiré en Michelle Obama, en mujeres de la política y sus maneras de decir ciertas cosas”.

Aunque considera que no todos los personajes se parecen a quienes los interpretan, sí encuentra similitudes entre ella y Alejandra.

“Definitivamente, lo disciplinada y estructurada que soy. Eso tiene Alejandra Edwards de Alicia Machado. Soy muy estructurada y disciplinada, más de lo que la gente se imagina. Por eso ya tengo 27 años de carrera artística. No ha sido fácil mantenerse; es fácil llegar, pero no mantenerse. Soy muy estructurada, me hago estructuras de para dónde voy y cómo quiero llegar a hacer las cosas. En eso Alejandra y yo somos parecidas”, expuso.

“No siempre los personajes se parecen a uno. Y, a veces, es hasta mejor, porque empiezas a encontrar cosas dentro de ti que ni siquiera habías puesto en práctica”.

Como cada personaje, este también le ha dejado aprendizaje, pero en especial le ha impulsado a continuar encarnando a mujeres poderosas.

“Cada proyecto te deja mucha enseñanza, mucho aprendizaje. Estoy fascinada con Juego de Mentiras. Estoy encantada con el trabajo que hicimos, con Alejandra Edwards, que es un personaje muy distinto a todo lo que había hecho en mi vida. Y creo que, como artista, me deja una gran necesidad de seguir esa misma línea, interpretando ese tipo de personaje en lo que sigue en mi carrera”.

Un nuevo desafío

Y es que ponerse bajo las órdenes del director Sebastián Arrau, ante las cámaras de Telemundo para trabajar en esta serie, le ha valido para mostrar los nuevos conocimientos que ha adquirido, aunque reconoce que tuvo miedo.

Machado, quien inició su camino a la fama cuando se coronó Miss Universo 1996, considera su trabajo en esta producción como su gran regreso a la actuación, después de haber incursionado en la comedia, y recientemente haber resultado ganadora en el reality show La Casa de los Famosos.

“Vengo de hacer cine, de estudiar en Los Ángeles dirección y producción de cine, y actuación. Y es un gran regreso para mí como actriz. Estuve en La Casa de los Famosos, ya soy una figura de Telemundo, pero no había estado en producciones dramáticas en Telemundo. Y el hecho de que me dieran un personaje tan serio, no tiene la más mínima veta de comedia, y he hecho más comedia en los últimos años, me dio un poco de miedo, pero dije: yo puedo con esto. Y llegó mi gran momento de demostrar todo lo que aprendido en Los Ángeles”, expresó.

“Y Alejandra Edwards me permitió demostrar todo lo que sé hacer como actriz. Me siento muy bendecida, estoy muy emocionada. Creo que lo hice bien, traté de poner en práctica lo que ya sabía con la experiencia que tengo y lo nuevo que he aprendido”, añadió.

Machado, quien ha causado una que otra polémica en las redes por dar a conocer sus opiniones, afirma que ha aprendido a protegerse de quienes las juzgan dejándose llevar por las apariencias.

“A estas alturas que te puedo decir. Como dice un personaje de otro proyecto que estoy haciendo: tantos años de marquesa y no saber agitar el abanico, o sea, hace tantos años que hablan de mí, que he desarrollado una técnica propia para protegerme, ya no me defiendo, me protejo de la interpretación de la gente, porque la interpretación es solo eso: una interpretación de lo que ven o lo que creen ver”, dijo.

“Y mientras tú lo tengas claro, siempre molesta, afecta, a nadie le gusta escuchar críticas. Pero, más allá de eso, uno tiene que estar tranquilo de lo que uno hace y dice. Además, si a mí algo me parece de una manera y a ti te parece que soy tonta por eso, pues quién eres tú para ponerme a dudar de mi intelecto, de mis capacidades, si no me conoces”.

Asimismo, la exreina de belleza reveló cual es uno de los personajes que le gustaría interpretar.

“A Doña Bárbara, la célebre novela de nuestro querido escritor venezolano. No se sabe si existió, pero me gustaría interpretar una nueva versión de Doña Bárbara. Es un personaje que nunca va a pasar de moda por su esencia de empoderamiento y de superación de la mujer, es de esos personajes que encierran toda esa lucha como en la que estamos ahora”.