Alicia Machado habla de su actuación en "Juego de mentiras"

"Me inspiré un poco en su manera de hablar, de vestir y ciertos modismos, ciertas cosas que traté de tomar de estas personas. Más que todo por el tema de las actitudes, no por las carreras políticas", reveló Alicia Machado, quien da vida a Alejandra Edwards, una mujer que, a su juicio, es fría, calculadora y corrupta.

"Solamente le importan sus intereses. Alejandra mueve todas las piezas del ajedrez en función de su beneficio, entonces es un personaje bastante egocéntrico y muy apasionado", contó la Miss Universo 1996.

"Lado sexual muy fuerte"

En el thriller -protagonizado por Altair Jarabo, Arap Bethke y María Elisa Camargo-, Alicia Machado develó que su personaje también se caracteriza por tener un lado sexual muy fuerte.

"También tiene un lado sexual muy fuerte. Tengo escenas bastante interesantes en ese sentido junto a Pepe Gámez, con quien hago pareja, y también con Rodrigo Guirao, que es mi prometido en la historia. Estoy comprometida con él y tengo una imagen perfecta que voy a tener que mantener perfecta durante toda la historia", contó, al resaltar que este proyecto la ha mantenido muy emocionada.

"Más que nerviosa, estoy muy emocionada porque realmente se hizo un gran trabajo, no solamente el trabajo que yo hice individual sino el trabajo en genera de los directores, la historia… no es una historia fácil de contar y se logró. También estoy muy ilusionada porque sé que va a ser un gran éxito", agregó.

"Una historia diferente y muy inteligente"

Cuando el periodista Moisés González, de People en Español, le preguntó a Alicia Machado acerca de lo que más le cautivó de Juego de mentiras, la artista destacó que la historia escrita por Sebastián Arrau es muy diferente a otras producciones.

"Definitivamente lo que más me cautivó es precisamente que es una historia diferente y muy inteligente. Es un proyecto muy inteligente como considero yo a mi audiencia, como considero yo al público de acá de Estados Unidos. Es una historia que habla mucho sobre la doble moral, el tema que está tan sobre la mesa en estos tiempos que es las apariencias. A mí me gusta mucho la política en lo personal, esta es una senadora. Y me encanta haber podido interpretar un personaje tan serio como este en este momento de mi carrera. No había tenido yo el placer de interpretar un personaje como Alejandra Edwards tan serio, tan comprometido y estoy muy agradecida de poderlo interpretar y espero que a la gente le guste mi trabajo", expresó la venezolana de 46 años.

Sobre Juego de mentiras

Ambientada en la ciudad de Los Ángeles y San Clemente, California, Juego de mentiras, es una historia llena de intriga, misterio, pasión y amor que sigue la vida de César Ferrer (Arap Bethke), un hombre trabajador que siempre soñó con tener su propia familia, y que da la vida por su hija Noelia (Camila Nuñez). Cuando su esposa desaparece, todas las pistas apuntan a él como el principal sospechoso. Decidido a evitar que le arrebaten a su hija de ocho años, César se arriesga a investigar por su cuenta. Mientras busca pistas sobre los posibles motivos de la desaparición de su esposa, César descubre que Adriana llevaba una doble vida y puede que no sea la persona que todos conocían, para bien o para mal.

Una historia original escrita por Sebastián Arrau con libretos de Yutzil Martínez, Berenice Cárdenas, Rosario Valenzuela y Adela Boltansky, el guión es supervisado por Sergio Mendoza. Producida por Telemundo Global Studios, este nuevo thriller es dirigido por Eduardo Ripari, Ricardo Schwarz y Uandari Gómez. La dirección de fotografía está a cargo de Iván Rodríguez y José Luis Velarde. El diseño de producción es de Pedro de Larrechea y la dirección de arte está bajo Lisette Graffe. Karen Barroeta, Ximena Cantuarias, Elizabeth Suárez y Rafael Urióstegui son los productores ejecutivos.

Los televidentes pueden seguir esta serie a través de Facebook, @TelemundoSeries; Twitter, @TelemundoSeries; e Instagram, @TelemundoSeries, y pueden unirse a la conversación, usando la etiqueta #JuegoDeMentiras.

