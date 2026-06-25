jueves 25  de  junio 2026
REPRESIÓN

Misión de ONU para Venezuela pide levantar restricciones en internet tras los terremotos

Según Venezuela Sin Filtro, una ONG dedicada a documentar la censura, actualmente hay más de 200 dominios de internet bloqueados por los principales proveedores de servicio del país

Conatel ordenó, hace dos días, a las cableoperadoras excluir de la parrilla venezolana a&nbsp;los canales colombianos RCN Televisión y Caracol Televisión.
Conatel ordenó, hace dos días, a las cableoperadoras excluir de la parrilla venezolana a los canales colombianos RCN Televisión y Caracol Televisión. (Cortesía: www.elbilluyo.com)
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

GINEBRA.- La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela expresó este jueves su solidaridad con los afectados por los terremotos que han sacudido el país, y pidieron el levantamiento de las restricciones en internet y los medios de comunicación para facilitar la información en una emergencia como la actual.

"Como medida prioritaria e inmediata, la misión insta a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) a restablecer plenamente el acceso a las redes sociales y a todos los medios de comunicación", señaló el grupo de expertos de Naciones Unidas en un comunicado.

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La red social X, así como cientos de medios de comunicación, fueron bloqueados en la era chavista, que se agudizó cuando el dictador Nicolás Maduro estaba en el poder.

"Para un país que ya enfrenta enormes desafíos, este es un golpe devastador", dijo el equipo de investigación en un comunicado.

Pidieron a las autoridades que permitan que los derechos humanos "guíen todos los aspectos de la respuesta nacional e internacional ante esta inmensa tragedia".

Los expertos, que fueron mandatados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU pero que no hablan en nombre de las Naciones Unidas, señalaron que, tras los terremotos, dicho acceso sería "una cuestión de vida o muerte".

"No hay excusa posible para no hacerlo de inmediato", señalaron.

Reporteros Sin Fronteras, que sitúa a Venezuela en el puesto 159 de 180 países en materia de libertad de prensa, acusa al régimen de haber cerrado numerosos medios de comunicación y de bloquear contenidos informativos en línea.

"Tras años de represión y estricto control sobre la información bajo la dictadura de Nicolás Maduro, las restricciones a la prensa y al acceso a la información se agravaron aún más tras la intervención militar ilegal de Estados Unidos en 2026", señala RSF en su sitio web.

"El país se ha sumido en una profunda incertidumbre en torno a la protección de la libertad de prensa, pese a la liberación de periodistas detenidos a principios de 2026", añade.

Según Venezuela Sin Filtro, una ONG dedicada a documentar la censura, actualmente hay más de 200 dominios de internet bloqueados por los principales proveedores de servicio del país.

FUENTE: Con información de EFE, AFP, REDES SOCIALES

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