viernes 26  de  junio 2026
CELEBRIDADES

Angelina Jolie dice que no tiene pareja desde divorcio de Brad Pitt

En una reciente entrevista concedida al medio Yahoo, la ganadora del Óscar ofreció una perspectiva sobre cómo ha gestionado su vida privada

La actriz estadounidense Angelina Jolie llega al muelle Excelsior durante el 81º Festival Internacional de Cine de Venecia en el Lido de Venecia, el 29 de agosto de 2024.

La actriz estadounidense Angelina Jolie llega al muelle Excelsior durante el 81º Festival Internacional de Cine de Venecia en el Lido de Venecia, el 29 de agosto de 2024.

AFP/Alberto Pizzoli
Por Jorgimar Gómez

MIAMI.- La actriz estadounidense Angelina Jolie reveló durante la promoción de su más reciente largometraje, Couture, dirigido por la cineasta francesa Alice Winocour, que permanece soltera desde su separación del también actor Brad Pitt en septiembre de 2016.

En una reciente entrevista concedida al medio Yahoo, la ganadora del Óscar ofreció una perspectiva sobre cómo ha gestionado su vida privada, sus prioridades familiares y su identidad individual a lo largo de la última década.

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Con un tono reflexivo, la actriz detalló que la decisión de alejarse de los compromisos sentimentales no ha sido fortuita, sino una consecuencia directa de centrar todos sus esfuerzos en el bienestar de su entorno más cercano.

Jolie explicó que, tras el complejo proceso de divorcio que siguió a su ruptura matrimonial, enfocó su atención de manera casi exclusiva en el cuidado, la crianza y el desarrollo de sus seis hijos: Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox y Vivienne.

Para la actriz, esta etapa de soltería se convirtió en un espacio necesario para la estabilización de su núcleo familiar y para un profundo reencuentro consigo misma, postergando la búsqueda de una nueva pareja en favor de sus responsabilidades maternas.

El rol de la maternidad y la recuperación de la identidad

En sus declaraciones, Jolie admitió con honestidad la postura que ha mantenido durante estos diez años, señalando que llegó a convencerse de que el plano romántico ya no constituía una prioridad en su existencia mientras sus hijos requirieran de su presencia y apoyo absoluto.

No obstante, la evolución cronológica de su familia ha comenzado a generar un cambio dinámico en la percepción que la artista tiene de su propio futuro y de sus necesidades individuales.

Según relató la propia actriz, la madurez que han alcanzado sus hijas ha sido un factor determinante en su proceso de introspección actual. El diálogo constante con ellas, ahora jóvenes adultas, le ha servido como un espejo para evaluar sus propios deseos y metas.

Jolie afirmó que ver las aspiraciones de sus hijas y el empeño por preservar su propia esencia la han hecho recapacitar sobre los aspectos de su personalidad que ella misma pudo haber descuidado en los últimos años.

Este intercambio generacional le ha permitido redescubrir espacios personales que habían quedado en pausa, motivándola a equilibrar su rol de madre con el de una mujer independiente.

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