viernes 26  de  junio 2026
ARTES VISUALESS

Desnudo de Modigliani marca récord europeo en subasta de Londres

Se subastarán 48 obras de artistas como Picasso, Magritte y Klimt, reunidas por Joe Lewis, expropietario del club de fútbol Tottenham Hotspur

Los miembros del personal posan junto a Nu assis au collier (C) de Amedeo Modigliani, durante una vista previa para los medios de Sothebys en el centro de Londres el 11 de junio de 2026, para resaltar obras maestras de la Colección Lewis, cuyo valor se estima en unos 200 millones de libras (267 millones de dólares).

Los miembros del personal posan junto a 'Nu assis au collier' (C) de Amedeo Modigliani, durante una vista previa para los medios de Sotheby's en el centro de Londres el 11 de junio de 2026, para resaltar obras maestras de la Colección Lewis, cuyo valor se estima en unos 200 millones de libras (267 millones de dólares).

AFP / Justin Tallis

LONDRES.- La primera parte de una subasta en Londres de una colección privada de arte digna de museo recaudó 392,6 millones de dólares el miércoles, impulsada por un desnudo de Amedeo Modigliani que marcó un nuevo récord europeo.

Las 48 obras de artistas entre los que se cuentan Picasso, Magritte y Klimt, reunidas por Joe Lewis, el expropietario del club de fútbol Tottenham Hotspur, se están subastando el miércoles y el jueves.

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Lewis, multimillonario británico de 89 años, transfirió su participación mayoritaria en el club londinense de fútbol a un fideicomiso familiar en 2022 y actualmente posee una fortuna de 5.800 millones de libras, según la lista de ricos de The Sunday Times.

El cuadro de Modigliani Nu assis au collier (Desnudo sentado con collar) se vendió por 63,9 millones de dólares, el precio más alto alcanzado por una obra del artista vendida en una subasta en Europa, según Sotheby’s.

Otros premios

El retrato de cuerpo entero de Gustav Klimt Bildnis Gertrud Loew logró el segundo premio más alto de la velada. Tras la puja de siete ofertantes, se vendió a un coleccionista privado de Asia por 47,9 millones de dólares.

Sleeping by the Lion Carpet, de Lucian Freud, alcanzó los 38,8 millones de dólares. Se trata de una representación desnuda de su modelo y musa Sue Tilley; la obra había permanecido en la Colección Lewis desde que fue adquirida a Acquavella Galleries en 1996, el año en que se completó.

El jueves saldrán otras 23 obras a subasta, incluyendo Buste de femme (Busto de mujer) de Picasso, de 1938, que representa a la artista francesa Dora Maar.

El récord actual de venta en subasta para una única colección privada en Europa fue establecido en 2009 por la colección de arte del difunto diseñador de moda Yves Saint Laurent y su pareja Pierre Bergé.

FUENTE: AFP

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