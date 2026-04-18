Álvarez Guedes, la voz que hizo reír al exilio aún resuena

MIAMI.- Hay voces que no se apagan, solo se transforman y regresan cuando más falta hacen. Y en Miami, una ciudad marcada por la memoria y la migración, el nombre de Guillermo Álvarez Guedes sigue presente con sus célebres cuentos y humor que son parte de la historia familiar de muchos, al igual que su voz que antes de las plataformas digitales reunía a generaciones enteras.

“Creo que Álvarez Guedes es el padre de lo que conocemos comedia latina”, dijo a DIARIO LAS AMÉRICAS, Nelson Albareda, productor y creador de Muerto de Risa, el último show de Álvarez Guedes, una experiencia inmersiva que se estrena el 30 de abril en Tropical Park, producida por Loud And Live.

“Desde Paul Rodríguez hasta Fluffy, y comediantes más actuales como George Harris, muchos reconocen que Álvarez Guedes abrió la puerta a la comedia latina en Estados Unidos”, añadió Albareda sobre la importancia del espectáculo y homenaje dedicado a la leyenda del humor cubano, que no es para nada convencional. Es, en palabras del líder de Loud And Live, “un reencuentro emocional con una figura que nunca se ha ido”.

La risa como memoria colectiva

Antes del streaming, de los podcasts, y de las redes sociales, existía una especie de ritual. “Cada vez que salía un disco de Álvarez Guedes había que correr a la tienda a comprarlo para luego oírlo y disfrutarlo en familia”, recuerda el productor. “Él era parte de nuestra crianza y de nuestras memorias familiares, por lo menos así fue para mí como cubanoamericano”.

Y precisamente ese momento es el corazón del espectáculo, porque Álvarez Guedes no solo hacía reír al público, también lo conectaba con su humor que, además de irreverente, era profundamente humano y reflexivo.

“Álvarez Guedes fue la banda sonora del exilio, podría decirse sin exagerar. Un narrador de historias que transformaba la nostalgia, la política e incluso la distancia en carcajadas que todos compartíamos”.

Un espectáculo que no es nostalgia

Lejos de limitarse a un tributo tradicional, Muerto de Risa, el último show de Álvarez Guedes propone un recorrido multisensorial que rompe con el formato lineal de los espectáculos en Miami.

“Es una experiencia donde uno llega, pasa a un bar, disfruta de un cabaré con orquesta, de bailarines y actores. Luego se puede acceder a un patio, etc. Es una experiencia de varios espacios que hay que vivir”, adelantó el creador durante.

De este modo, el público no solo observa, también transita, vive y se sumerge en un universo que fusiona comedia, música y narrativa teatral. Por lo que el espectáculo es, en esencia, la recreación emocional de una época, pero con lenguaje contemporáneo.

¿Qué pasaría con una figura como Álvarez Guedes en las plataformas digitales de Miami analizando la actualidad? – le preguntamos.

Y para Nelson Albareda, la respuesta es clara: “Creo que Álvarez Guedes nunca se fue, y que mucho de su humor es relevante hoy. Sus chistes e historias nos siguen reflejando a pesar del paso de los años. Y ese es precisamente el eje del show, imaginar su regreso en una especie de descenso simbólico ‘del cielo pa’ Miami’, para ofrecer, quizás, su último espectáculo, o simplemente uno más”, adelantó.

“Más allá de la comedia, Álvarez Guedes es un legado cultural, y es que pocos conocen que su impacto trascendió el humor. Tuvo una carrera que fue más allá de la comedia, ya que incursionó en la música y en la cultura de manera amplia”, añadió Albareda, destacando el trabajo integral del legendario artista, y el espectáculo que busca justamente eso: ampliar la mirada, y recordar que el comediante no solo hacía reír, sino que construía identidad.

El reto de tocar un ícono

Revivir a una leyenda no es tarea sencilla, reconoció Albareda, quien confesó que “el mayor desafío de la producción fue tener presente que el público ya tiene una imagen en su mente, una expectativa. Lograr esto no ha sido una tarea fácil, ya que durante casi una década trabajé en este proyecto investigando, entrevistando a personas cercanas, incluso reuniéndome durante años con la familia de Álvarez Guedes para asegurarme de que la visión fuera fiel”, confesó.

“El objetivo es que el show sea lo más cercano a lo que él hubiera querido”, explicó el productor, quien en un contexto político y social complejo, especialmente para la comunidad cubana, reconoce que el humor, más que entretenimiento, ha sido supervivencia para muchos exiliados.

“El humor es un momento de disfrute dentro de esa pesadilla que los cubanos siguen viviendo hoy”, reflexionó Nelson Albareda, también reconocido por su trabajo en ¿Qué Pasa, U.S.A.? 40 años después, presentado en el Adrienne Arsht Center. Un show que demostró que la vigencia de un artista radica en su capacidad de transformar el dolor en risas, y de convertir el exilio en una experiencia compartida que siga resonando en distintas generaciones.

Un legado que sigue hablando

Hoy, nuevas generaciones descubren la voz del comediante y escritor en plataformas como TikTok, donde sus chistes resurgen en formatos animados, virales y sorprendentemente vigentes. “Él nunca se ha ido”, insistió Nelson Albareda, adelantando que este renacer del artista no se quedará solo en el escenario ni en las redes sociales, ya detrás de Muerto de Risa hay una apuesta aún más ambiciosa: preservar, documentar y profundizar en la vida de un ícono que marcó generaciones.

“Estamos trabajando en un pietaje y un documental sobre su vida”, dijo el productor abriendo la puerta a una nueva dimensión de este proyecto: una mirada íntima, investigativa y emocional que buscará reconstruir al comediante, al hombre, y al creador que se convirtió en símbolo cultural con su humor que acompañó a una comunidad en momentos de desarraigo.

No se trata solo de recordar a Álvarez Guedes, sino de contextualizarlo, traducirlo y presentarlo a quienes quizás nunca vivieron esa época, pero que hoy pueden encontrar en su historia un espejo de identidad. Porque si algo queda claro con este nuevo espectáculo es que Álvarez Guedes no es solo una voz del pasado, es una conversación que sigue abierta.

Un viaje en tres dimensiones

A diferencia del entretenimiento pasivo, Muerto de Risa está diseñado como una velada participativa que se desarrolla en tres ambientes en vivo, cada uno construyéndose sobre el anterior:

La noche comienza en el bar, un íntimo speakeasy (bar clandestino) con una atmósfera de Miami estilo vintage en el que los invitados son recibidos con cócteles artesanales. En este espacio puede descubrir a la leyenda de la comedia a través de historias cuidadosamente seleccionadas y momentos en vivo de Álvarez Guedes, diseñados para marcar el tono. Y ojo, los creadores recomiendan mantener los ojos bien abiertos, porque nunca se sabe quién podría aparecer de visita.

Luego, el corazón de la velada se despliega con un espectáculo teatral de alta energía al estilo cabaré que combina presentaciones de comedia en vivo, música original, bailarines y una narrativa interactiva que ubica al público en el centro de la acción. Aquí es donde la leyenda del cielo cobra vida, interpretada y sentida en tiempo real por cada persona en la sala.

Finalmente, la noche continúa en el patio, un vibrante espacio al aire libre bajo el cielo de Miami, donde los invitados disfrutan de entretenimiento en vivo, cócteles y bocados mientras historias icónicas y visuales inmersivos crean el ambiente perfecto.

La experiencia inmersiva de comedia se presenta desde el jueves 30 de abril hasta el 31 de mayo, con funciones limitadas en Tropical Park, ubicado en la 7900 SW 40th Street., en Miami.

Para boletos o más información, visite alvarezguedesmiami.com