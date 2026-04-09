Daniella De Luca, la artista colombiana que se abre paso en la escena internacional

MIAMI.- Antes de consolidar su nombre en la escena independiente, la artista Daniella De Luca logró un hito que marcaría el inicio de su proyección internacional: sus canciones Vale Q y Mejor Sola fueron licenciadas para la reconocida serie Catfish de MTV, una de las producciones más vistas del canal a nivel global. Este logro no solo evidenció el alcance de su propuesta, sino que abrió el camino para una carrera que, más de una década después, continúa expandiéndose más allá de Colombia.

Nacida en Bogotá, De Luca ha desarrollado su proyecto artístico de manera independiente desde 2014, construyendo una identidad sonora que combina la fuerza del rock clásico con matices contemporáneos. Su música, atravesada por la introspección y una actitud irreverente, ha evolucionado en paralelo a su crecimiento personal, dando forma a una narrativa honesta que conecta con nuevas audiencias.

MÚSICAWANNA está construyendo su carrera donde hoy se define gran parte del rumbo de la música latina: entre estudios de grabación en Miami, escenarios en Colombia y espacios donde convergen artistas, ejecutivos y plataformas globales. Nacida en Barranqu

MÚSICAWANNA está construyendo su carrera donde hoy se define gran parte del rumbo de la música latina: entre estudios de grabación en Miami, escenarios en Colombia y espacios donde convergen artistas, ejecutivos y plataformas globales. Nacida en Barranqu WANNA: la apuesta colombiana que se posiciona en la nueva ola global del género urbano

Tras el lanzamiento de su álbum Colapso Mental, la artista continuó consolidando su presencia en la escena local con presentaciones en venues emblemáticos de Bogotá como Hard Rock Café, Smoking Molly y múltiples circuitos de música en vivo, además de participaciones en festivales como Feria Eva, Vino al Parque y el Festival Sonora.

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Su carrera dio un paso decisivo hacia la internacionalización en 2018, cuando fue invitada oficialmente por el Gobierno de China al International Youth Music Festivalen Chengdu, donde representó a Colombia como artista independiente. Esta experiencia marcó un punto de inflexión en su trayectoria, reafirmando el alcance global de su propuesta.

En el ámbito nacional, uno de sus reconocimientos más relevantes llegó en 2022, al ser ganadora de la convocatoria Canciones Guerreras de la Secretaría Distrital de Bogotá, con una canción enfocada en el empoderamiento y la exploración emocional. Su enfoque artístico se distancia de los discursos convencionales, abordando el amor propio desde la vulnerabilidad y la autenticidad.

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En su etapa más reciente, De Luca ha fortalecido su presencia en la escena latinoamericana con colaboraciones como Mi Lugar Feliz junto al artista mexicano Vitálico y Esteban Gómez-González, ampliando su alcance hacia nuevos mercados. Este proceso coincide con una nueva fase creativa, marcada por lanzamientos como Abismo y Algo (Celos) en 2024, y Aquí en 2025, una balada que representa un cierre de ciclo en su evolución artística.

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Actualmente, la artista continúa trabajando en nueva música y en la expansión de su proyecto a nivel internacional, con presentaciones en vivo y colaboraciones que consolidan su presencia fuera de Colombia.

Con una trayectoria que integra televisión internacional, festivales globales y reconocimiento institucional, Daniella De Luca se posiciona como una de las artistas independientes colombianas con mayor proyección en la escena internacional, construyendo su camino desde la autenticidad y una visión artística propia.