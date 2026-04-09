jueves 9  de  abril 2026
TELEVISIÓN

Daniella De Luca, la artista colombiana que se abre paso en la escena internacional

Actualmente, la artista continúa trabajando en nueva música y en la expansión de su proyecto a nivel internacional

La artista Daniella De Luca.&nbsp;

La artista Daniella De Luca. 

Cortesía/Malabar Sound
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Antes de consolidar su nombre en la escena independiente, la artista Daniella De Luca logró un hito que marcaría el inicio de su proyección internacional: sus canciones Vale Q y Mejor Sola fueron licenciadas para la reconocida serie Catfish de MTV, una de las producciones más vistas del canal a nivel global. Este logro no solo evidenció el alcance de su propuesta, sino que abrió el camino para una carrera que, más de una década después, continúa expandiéndose más allá de Colombia.

Nacida en Bogotá, De Luca ha desarrollado su proyecto artístico de manera independiente desde 2014, construyendo una identidad sonora que combina la fuerza del rock clásico con matices contemporáneos. Su música, atravesada por la introspección y una actitud irreverente, ha evolucionado en paralelo a su crecimiento personal, dando forma a una narrativa honesta que conecta con nuevas audiencias.

Lee además
WANNA  video
MÚSICAWANNA está construyendo su carrera donde hoy se define gran parte del rumbo de la música latina: entre estudios de grabación en Miami, escenarios en Colombia y espacios donde convergen artistas, ejecutivos y plataformas globales. Nacida en Barranqu

WANNA: la apuesta colombiana que se posiciona en la nueva ola global del género urbano
El reconocido contra tenor y artista venezolano David Capiello.
RECONOCIMIENTO

Honran a David Capiello con el título "Tenor Filantrópico Internacional"

Tras el lanzamiento de su álbum Colapso Mental, la artista continuó consolidando su presencia en la escena local con presentaciones en venues emblemáticos de Bogotá como Hard Rock Café, Smoking Molly y múltiples circuitos de música en vivo, además de participaciones en festivales como Feria Eva, Vino al Parque y el Festival Sonora.

Su carrera dio un paso decisivo hacia la internacionalización en 2018, cuando fue invitada oficialmente por el Gobierno de China al International Youth Music Festivalen Chengdu, donde representó a Colombia como artista independiente. Esta experiencia marcó un punto de inflexión en su trayectoria, reafirmando el alcance global de su propuesta.

En el ámbito nacional, uno de sus reconocimientos más relevantes llegó en 2022, al ser ganadora de la convocatoria Canciones Guerreras de la Secretaría Distrital de Bogotá, con una canción enfocada en el empoderamiento y la exploración emocional. Su enfoque artístico se distancia de los discursos convencionales, abordando el amor propio desde la vulnerabilidad y la autenticidad.

Actualidad

En su etapa más reciente, De Luca ha fortalecido su presencia en la escena latinoamericana con colaboraciones como Mi Lugar Feliz junto al artista mexicano Vitálico y Esteban Gómez-González, ampliando su alcance hacia nuevos mercados. Este proceso coincide con una nueva fase creativa, marcada por lanzamientos como Abismo y Algo (Celos) en 2024, y Aquí en 2025, una balada que representa un cierre de ciclo en su evolución artística.

Embed

Actualmente, la artista continúa trabajando en nueva música y en la expansión de su proyecto a nivel internacional, con presentaciones en vivo y colaboraciones que consolidan su presencia fuera de Colombia.

Con una trayectoria que integra televisión internacional, festivales globales y reconocimiento institucional, Daniella De Luca se posiciona como una de las artistas independientes colombianas con mayor proyección en la escena internacional, construyendo su camino desde la autenticidad y una visión artística propia.

Temas
Te puede interesar

Farruko firma acuerdo que define nueva etapa musical

Demandan a Taylor Swift por presunta infracción de marca

Lisa se convierte en la primera artista de K-Pop en tener una residencia en Las Vegas

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de EEUU, Donald Trump, habla durante un discurso televisado sobre el conflicto en  Medio Oriente desde el Salón Cross de la Casa Blanca el 1 de abril de 2026, en Washington.
Conflicto

Trump asegura que tropas de EEUU permanecerán desplegadas cerca de Irán hasta alcanzar "acuerdo real"

Captura de pantalla. Invitación a la boda, publicada por la periodista venezolana, Germania Rodriguez Poleo
VENEZUELA

El testaferro chavista que gasta en una boda lo que el país necesita en hospitales

El alcalde Bryan Calvo recibe de manos del congresista Mario Díaz Balart un cheque de $4.9 millones para modernizar infraestructuras pluviales de Hialeah. 
INFRAESTRUCTURAS

Hialeah recibe cheque de $5 millones para drenaje y mitigar inundaciones

“Lo que el Seco no dijo Tour”, último concierto de Ricardo Arjona en el Kaseya Center de Miami.
CRÓNICA

Ricardo Arjona firma en Miami un adiós a la altura de su leyenda

El actor irlandés Michael Patrick.
OBITUARIO

Muere el actor Michael Patrick, de "Juego de Tronos", a los 35 años

Te puede interesar

Elmis Rivero Silvente a su arribo a Miami este 9 de abril de 2026. 
PRESIÓN DEL RÉGIMEN 

Logra salir de Cuba hermana de la influencer Anna Bensi tras citación del MININT

Por CARLOS ARMANDO CABRERA
Vista parcial de una estación del Metrorail en Miami-Dade.
MEJOR MOVILIDAD

Miami-Dade impulsa transporte público al estadio del Inter Miami CF tras exitoso servicio en partido inicial

Samuel Aldana, consultor político internacional.
PRESIDENCIALES

Keiko Fujimori se perfila como "garante de estabilidad" en Perú

Alina Fernández Revuelta, hija de Fidel Castro y protagonista del documental, cuya historia personal refleja el impacto del régimen cubano en varias generaciones, dentro y fuera de la isla.
MEMORIA VIVA

Alina Fernández Revuelta, hija de Fidel Castro, protagoniza documental que se estrena en Miami y reabre las heridas del exilio

Unos acuden a refugios, otros se disponen a pasar la noche a la intemperie.
FLORIDA

Sin techo en Miami-Dade: asistencia, leyes y una crisis que podría crecer