Álvaro Torres ofrecerá concierto a beneficio de El Salvador

“Hemos preparado un repertorio con los temas favoritos de nuestro público. Aquellas canciones que los transportaran en el tiempo. Como es un concierto virtual, decidimos recopilar lo mejor de cada época de mi carrera artística”, adelantó Álvaro Torres.

“Elegir un repertorio es un proceso muy complejo, ya que en el tiempo del espectáculo es limitado y quieres complacer al público con los temas más populares. Generalmente, lo escogemos para la audiencia que nos está acompañando en ese país o cuidad. En este caso, esperamos que miles de personas se nos unan de manera virtual y que queden complacidos con la selección musical que presentaremos”, agregó.

Para el intérprete de Reencuentro, tema que dedicó a su país, no vaciló en querer ayudar cuando una organización sin fines de lucro con la que colabora hace años le propuso apoyar a la causa.

“Cuando SAHF se acercó a nosotros con esta iniciativa, no tuve ninguna duda en participar, en dar mi granito de arena y atender al llamado de auxilio de mi patria querida El Salvador. Mi país ha sido golpeado, no solo por la pandemia, pero además por los destrozos ocasionados por la tormenta tropical Amanda que arrasó con barrios completos”, contó.

“Para mí es un honor y un deber poder contribuir llevando alegrías a los corazones de tantos necesitados. Desde hace años he estado involucrado con la fundación, que por los últimos 37 años ha suministrado más de $750 millones de dólares en valor de medicinas, equipo médicos, comida y material educativo. El objetivo del concierto virtual es apelar a la ayuda para nuestros hermanos salvadoreños que tanto lo necesitan en este momento, y crear conciencia sobre los obstáculos que enfrenta El Salvador”, agregó.

Torres afirma que canciones como las suyas ayudan a sobrellevar las situaciones difíciles y a escapar de la realidad.

“Para mí la música romántica es totalmente necesaria. Es música que nos conduce a soñar, a reflexionar, a recodar momentos vividos o ilusionarnos con momentos que quisiéramos vivir. Además la música romántica nos produce calma y, generalmente, tiene mensajes profundos que llegan al corazón”, expresó.

Asimismo, prefiere quedarse con lo positivo que pueda dejarnos la pandemia y tener fe en la bondad.

“Esta etapa me ha dado el tiempo de reflexionar sobre las personas y cosas que nos rodean. He logrado conocerme mejor a mí mismo, dedicarle más tiempo a mi familia. Ha sido un tiempo para conocer mejor a la humanidad y entender con claridad que los buenos somos más. También para agradecer profundamente a mi público que tanto amo, que valoran y disfrutan mi música. Ellos son mi recompensa mas preciada”, dijo.

“Esta pandemia nos ha demostrado que no somos tan grandes y poderosos como pensamos que somos. Pero sí somos fuertes, luchadores y nos adaptamos a los cambios. Hay que aceptar que no todo esta bajo nuestro control, y que debemos hacer una pausa para reflexionar y apreciar lo que realmente es importante: la salud y la familia”, añadió.

A sus coterráneos les envía un mensaje de solidaridad y esperanza.

“A mis compatriotas, familiares y amigos, quisiera hacerles un llamado a que por favor se cuiden entre ellos. No solo a sus familiares y amigos, pero también a ese vecino o ciudadano que no conocemos, que le demos una mano, una ayuda en la medida que podamos. El Salvador no está solo, nos tiene a nosotros y es momento de unirnos”, manifestó.

En los últimos Torres ha trabajado en lo que será su próximo material discográfico.

“Durante la cuarentena me he dedicado a trabajar en un nuevo álbum. Estamos trabajando en los últimos detalles para anunciar su lanzamiento. Estoy muy contento e ilusionado con este proyecto”, reveló.

“Y cuando regresemos a la normalidad o cuando sea posible y seguro para todos, retomaremos los planes de la gira que se vio pospuesta por la pandemia”.