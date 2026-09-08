Amaia Montero se sincera sobre su salud mental: "Me pasaba todo el día en la cama"

MIAMI.- Si bien hoy Amaia Montero nos regala una faceta de bienestar, previo a su regreso a los escenarios con La Oreja de Van Gogh transitó por una etapa que ella misma ha definido como bajar al infierno. Y en una reciente entrevista que concedió al periodista Jomari Goyso, la cantante abrió su corazón y expuso cómo luchó para salir adelante.

En la conversación, la artista española recordó cómo fueron muchos los momentos en los que tras lograr un avance, volvía a recaer. "Cuando estaba en el infierno, queriendo salir, me subía muy poquito y bajaba de nuevo y me caía", comentó.

Montero explicó que uno de aquellos días, cuando todo parecía perdido, no salía de la cama. E incluso llegó a preguntarle a su madre si volvería a ser la persona que alguna vez fue: "¿Tú crees que volveré a ser la persona que era antes? Y no te hablo de la artista, te hablo de la persona".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jomari Goyso (@jomarigoyso)

Entre lágrimas, Amaia también rememoró cómo esos años se sintieron como una eternidad en la que nunca más volvería a ver la luz.

"Yo en ese momento no veía más que fuego, más que quemarme, quererme ir de aquí, de este mundo".

Un momento crucial, confiesa, fue cuando pudo reconocer que la muerte de su padre en 2009, tras dos años de luchar contra una enfermedad, fue uno de los mayores golpes que atravesó y aunque creyó recuperarse de el, no había sido así.

La intérprete señaló que en medio de su depresión pensaba constantemente en su padre y confesó: "Me quería ir con él".

"Yo creo en el destino, en la vida. Te juro que peleé, peleé con mucha ayuda, pero peleé mucho", dijo sobre cómo pese a su sentir luchó para salir del cuadro que le aquejó.

Nuevo comienzo de Amaia

No obstante, fue en julio de 2024 cuando la luz comenzó a verse en el horizonte. Amaia recordó que la invitación de Karol G para cantar junto a ella en el Santiago Bernabéu supuso la oportunidad de enfrentarse al miedo y a lo que ella misma ha definido como "el monstruo".

"¿Qué es lo que hago? Puedo decir no o puedo decir sí. Dije sí, sin pensar. Dije: voy a probarme", manifestó, explicando que en aquel momento ya se encontraba mejor.

Aquella oportunidad fue el inicio de un camino que la llevaría a volver a la música, y en octubre de 2025 confirmó su regreso a la banda que le dio la fama internacional: La Oreja de Van Gogh.

Ahora, recorre escenarios de España con la gira Tantas cosas que contar, la cual llegará a Latinoamérica en 2027.

Amaia también reconoce que lo vivido la hizo más fuerte, pues enfrentó duras críticas en redes sociales. "He sido víctima de esto y lo pasé muy mal porque no entendía ese odio".

Sin embargo, sostiene que hoy no le da importancia a lo que las personas quieran decir. "Después de pasar lo que he pasado me importa un reverendo bledo lo que dicen estas personas que no sé quiénes son y que tienen tanto tiempo para generar tanto odio hacia otras personas".

En este sentido, destacó que hoy se siente con la fortaleza para seguir enfrentando el mundo. "Si algo puedo sacar en positivo de bajar al infierno es que te hace prácticamente indestructible".